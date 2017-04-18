TORIKO, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir eşleştirme oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sevimli kuşları eşleştirmeye çalıştığınız oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Aynı renkteki kuşları eşleştirmeye çalıştığınız oyunda parmağınızı hızlıca aşağı kaydırarak puanlar topluyorsunuz. Sevimli kuşların yer aldığı oyunu arkadaşlarınıza karşı da oynayabilir ve onlara meydan okuyabilirsiniz. Farklı mekanikleri ve renkli atmosferiyle çocukların da severek oynayabileceği TORIKO'da bir takım özel güçleri de kullanabiliyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşmalı ve zorlu görevlerin üstesinden gelmelisiniz. Dünyanın her yanından insanlarla oynayabileceğiniz oyunda zevkli vakitler geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir eşleştirme oyunu olan TORIKO, ufak bir de hikayeyi içerisinde barındırıyor. Elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda kuşları temizlemeli ve puanlar kazanmalısınız. Zincirleme reaksiyonlar başlatarak daha fazla puan kazanabilir ve eğlenceli sahneler ortaya çıkarabilirsiniz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda renkli görseller ve etkileyici sesler yer alıyor. Beğenerek oynayabileceğiniz TORIKO oyununu sakın kaçırmayın.

TORIKO oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.