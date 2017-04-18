TORIKO, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir eşleştirme oyunudur. Renkli olarak karşımıza çıkıyor. Sevimli kuşları eşleştirmeye çalıştığınız oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir eşleştirme oyunu olan TORIKO, sevimli kuşları eşleştirmeye çalıştığınız bir oyundur. Zevkli bir eşleştirme oyunu olarak nitelendirebileceğim oyunda zorlu görevlerin üstesinden gelmeli ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda dünyanın dört bir yanındaki kişilerle oynayabiliyorsunuz. Farklı mekaniklerin yer aldığı oyunda parmağınızı dikey kaydırarak kuşları yok ediyorsunuz. Elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor.

Çocukların da severek oynayabileceği TORIKO'da bir takım özel güçleri de kullanabiliyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşmalı ve zorlu görevlerin üstesinden gelmelisiniz. TORIKO, ufak bir de hikayeyi içerisinde barındırıyor. Hoş animasyonların ve zincirleme reaksiyonların da yer aldığı TORIKO'da çok eğleniyorsunuz. Eğer eğlenceli bir eşleştirme oyunu arıyorsanız bu oyunu tercih edebilirsiniz. TORIKO oyununu sakın kaçırmayın.

TORIKO oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.