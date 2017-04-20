Total Clash CBT
Total Clash CBT'de ordumuzu kuruyoruz ve savaşa katılıyoruz
Total Clash CBT oyunculara tarihi savaşlara katılma imkanı veren bir mobil strateji oyunu olarak tanımlanabilir.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Total Clash CBT temel olarak Clash of Clans tarzı oyun sistemini tarihi bir senaryoyla birleştiriyor. Total Clash CBT'de oyuncular farklı çağları kapsayan bir hikayede kendi şehirlerini inşa ediyorlar ve ordularını kurarak diğer oyunculara karşı savaşıp topraklarını genişletmeye, ülkelerini güçlendirmeye çalışıyorlar.
Total Clash CBT'de şehrimizi kurduktan sonra kaynak elde etmek için savaşıyoruz. Kaynak elde ettikçe binalarımızı geliştirebiliyor, yeni askerler yetiştirebiliyoruz. Ayrıca oyunda diplomasiyi kullanarak da avantaj elde edebiliyoruz.
Total Clash CBT, bütün oyuncuların bir arada yer aldığı tek bir global sunucu üzerinde oynanmakta.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.3 ve üzeri
- Üretici:
- Nexon
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