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Total Clash CBT
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Total Clash CBT

Total Clash CBT İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Total Clash CBT
Total Clash CBT
Total Clash CBT
Total Clash CBT

Total Clash CBT'de ordumuzu kuruyoruz ve savaşa katılıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Total Clash CBT oyunculara tarihi savaşlara katılma imkanı veren bir mobil strateji oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Total Clash CBT temel olarak Clash of Clans tarzı oyun sistemini tarihi bir senaryoyla birleştiriyor. Total Clash CBT'de oyuncular farklı çağları kapsayan bir hikayede kendi şehirlerini inşa ediyorlar ve ordularını kurarak diğer oyunculara karşı savaşıp topraklarını genişletmeye, ülkelerini güçlendirmeye çalışıyorlar.

Total Clash CBT'de şehrimizi kurduktan sonra kaynak elde etmek için savaşıyoruz. Kaynak elde ettikçe binalarımızı geliştirebiliyor, yeni askerler yetiştirebiliyoruz. Ayrıca oyunda diplomasiyi kullanarak da avantaj elde edebiliyoruz.

Total Clash CBT, bütün oyuncuların bir arada yer aldığı tek bir global sunucu üzerinde oynanmakta.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.3 ve üzeri
Üretici:
Nexon
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