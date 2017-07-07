TourBar uygulaması gideceğiniz yerlere seyahat arkadaşı bulabilmenizi sağlıyor.

TourBar uygulaması Android işletim sistemli cihazlarınız üzerinden gideceğiniz yerlere seyahat arkadaşı bulabilmenizi sağlıyor.

Seyahat etmeyi ve yeni yerler görmeyi seviyorsanız ve tüm bunları yaparken yanınızda bir yol arkadaşınız yoksa üzülmeyin. TourBar uygulaması, sizinle aynı yere gitmek isteyen kullanıcılarla sizi bir araya getirerek hem güzel arkadaşlıklar hem de yeni anılar biriktirmenizi hedefliyor. İster tatil yaparken, isterseniz de kısa süreli seyahat ederken bulabileceğiniz yol arkadaşlarınızla birlikte muhteşem anlar yaşayabilirsiniz.

Yol arkadaşınızı saniyeler içinde bulabileceğiniz ve hemen konuşmaya başlayabileceğiniz TourBar uygulamasında, size rehberlik edecek kişilerle de tanışabiliyorsunuz. İster yurt içinde isterseniz de yurt dışında kullanabileceğiniz uygulamanın yalnız seyahat eden kullanıcıların ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Eğer siz de, hem arkadaş edinmek hem de yeni yerler keşfetmek istiyorsanız TourBar uygulamasını indirebilirsiniz.