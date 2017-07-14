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Towelroot (APK)
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Towelroot (APK)

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Towelroot (APK)
Towelroot (APK)
Towelroot (APK)

Android Telefon Root Atma Uygulaması

Erkan Calp Son güncelleme 19 dakika önce

Android telefonu rootlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Towelroot, PC’ye ihtiyaç duymadan Android telefonu rootlama kolaylığı sunan ücretsiz bir uygulama. APK kurulum dosyasını indirip yükledikten sonra Android telefona root atmak için tek bir butona basmanız yeterli.

iPhone’a jailbreak işlemini yapan ilk hacker Geohot tarafından geliştirilen Android root atma (rootlama) uygulaması Towelroot, neredeyse tüm Android telefon ve tabletlerde çalışıyor. Android cihazınızı PC’ye bağlamadan, uygulama içerisindeki tek buton “make it ra1n”a dokunduğunuz vakit rootlama işlemi başlıyor. İlginç şekilde rootlama boyunca cihaz yeniden başlatılmıyor. Genellikle root programlarından cihaz birkaç kez yeniden başlatılır ancak Towelroot’da bu durumla karşılaşmıyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 1.5 ve üzeri
Üretici:
Geohot
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