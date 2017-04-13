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Toyota, Felçli Hastaların Yeniden Yürümesi İçin Robot Bacak Yaptı

Toyota Felçli Hastaların Yeniden Yürümesi İçin Robot Bacak Yaptı

Toyota, otomotivde kullandığı bazı teknolojileri, felç hastaları ya da benzer rahatsızlıklardan dolayı yürüyemeyen insanların yeniden yürümelerini sağlamak için kullanıyor. Robot bacağın adı WW-100 olarak açıklandı.

Şirket dün itibarıyla, bu tip yürüme zorluğu çeken insanlar için robotik teknolojiyle geliştirilmiş bir bacak desteği ürettiğini açıkladı. "Welwalk 100" ya da kısa adıyla WW-100, özellikle bir sebepten dolayı kısmi felç geçiren hastalar tarafından kullanıldığında, yürümelerine destek olabiliyor. Vücut ağırlığının bacaklar üzerindeki baskısını azaltarak, bir iskelet yapısı gibi, bu ağırlığı dengeleyebilen WW-100, aynı zamanda vücudun ileriye doğru yaptığı hareketlere de destek verebiliyor.

WW-100 robot bacak, birkaç önemli fonksiyona daha sahip, ancak bu fonksiyonlar hastalar tarafından değil, fizik tedavi uzmanları tarafından hastalara göre ayarlanarak uygulanılıyorlar. Toyota'nın geliştirrdiği WW-100 robot bacak ucuz bir makine değil. İlk olarak 9.000 dolar karşılığında edinilen WW-100, daha sonra aylık olarak 3.200 dolar düzenli ödemelerle hastalara tahsis ediliyor. 

Toyota, WW-100 robot bacağını Japonya'nın yaşlanan nüfusu için tasarlamış. Cihazın tanıtımı ve fizik tedavi rehabilitasyon kliniklerine satışı da Japonya'da başlamış durumda.

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Cilt Kanseri Teşhisinde Yapay Zeka Teknolojisi

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Yazar: - 13.04.2017

Toyota, Felçli Hastaların Yeniden Yürümesi İçin Robot Bacak Yaptı İçin Yorum Yaz

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