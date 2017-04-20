Trakya Üniversitesi Bilişim ve İnovasyon Zirvesi 17 (BİZ 17), 25 - 26 Nisan'da Sizlerle

Tamindir.com olarak medya sponsoru olduğumuz Bilişim ve İnovasyon Zirvesi 2017 (BİZ 17), sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla 25 - 26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Birbirinden değerli konuklarla kariyere dair her şeyin konuşulacağı etkinlik, 2 gün boyunca sürecek.

İlk kez 2015 yılında düzenlenen Bilişim ve İnovasyon Zirvesi etkinliği kapsamında konuşmacılar, üniversite öğrencilerine iş deneyimleri ve iş hayatında bireyleri neler beklediği gibi farklı konulardan bahsedecekler. Hepsiburada, Trendyol, PwC gibi farklı girişim ve kurumsal firmaya ev sahipliği yapacak olan etkinlik, Trakya Üniversitesi Hersekzade Ahmet Paşa’da yer alan KYÇUBYO’da düzenlenecek.

Trakya Üniversitesi Bilişim ve İnovasyon Topluluğu (TÜBİT) tarafından düzenlenen, üniversite öğrencilerinin merak ve heyecanla beklediği Bilişim ve İnovasyon Zirvesi 17 etkinliğine konuşmacı olarak katılacak isimler ise şöyle:

Fatih Salbars (Lacoste Genel Müdür)

Berkay Özuygur (Trendyol DevOps/SysOps)

İsmail Burak Tuğrul (PwC Siber Güvenlik Uzmanı)

Anıl Reis (Hepsiburada İş Analisti)

Gülçin Yaltı (Hepsiburada İnsan Kaynakları Uzmanı)

Doğukan Demir (Hepsiburada Yazılım Geliştirici)

İsmail Adar (SilikonAkademi Akademi SQL Server MVP)

Aybüke Pektaş (TendMicro Regional Account Manager)

Uğur Arıcı (Dijital Ürün Yöneticisi)

Fatih Canan (TEBGirişimEvleri Danışman)

Etkinlik Sitesi: http://biz17.org/

Etkinlik Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/events/198591357294521/

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