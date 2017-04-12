Transformers: The Last Knight'tan Yeni Video Geldi

Paramount, serinin yeni filmi Transformers: The Last Knight için bir başka video daha yayınlandı. Videoda haziran ayında vizyona girecek filmin hikayesine dair önemli detaylara da yer verildi.

Hasbro tarafından üretilen oyuncaklardan hareketle beyaz perdeye aktarılan Transformers serisi, ilk olarak Michael Bay'in yönetmenliğinde 2007 yılında karşımıza çıkmıştı. Üstün bilgisayar teknolojileri ile hazırlanan film, gerek hikayesi gerekse barındırdığı aksiyonla büyük bir hayran kitlesi yaratmayı başarmıştı. Ardından 2009, 2011 ve 2014 yıllarında vizyona giren filmlerle seriyi genişleten yapımcılar, bir süre önce Transformers: Son Şövalye isimli filmi de duyurmuşlardı.

Yeni filmin hikayesiyle Transformers'ın nasıl ortaya çıktığı ve Dünya üzerinde ne kadardır bulundukları gibi detayların anlatması beklenirken, videolarda gösterilen Yuvarlak Masa Şövalyeleri ve Nazi askerleri gibi ayrıntılar, izleyicileri farklı bir filmin beklediğinin işareti olarak gösterilmişti. Yayınlanan yeni videoda da yine bizleri eski İngiltere'ye götüren yapımcılar, 23 Haziran'da vizyona girecek olan filme dair merak edilen birkaç soruyu da cevaplamış oldular. Heyecan dozu bir hayli yüksek olan o videoya da hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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