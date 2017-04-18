Trickpics(Android)
Müstehcen fotoğrafları artırılmış gerçeklik filtreleriyle sansürleyip paylaşın.
Trickpics, popüler bir yetişkin site tarafından hazırlanan müstehcen içerik sansürleme uygulaması.
Müstehcen fotoğraflara artırılmış gerçeklik filtreleri uygulayarak rahatça paylaşma imkanı veren uygulamayı Android telefonunuza ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. Photoshop vb. programlara ihtiyaç duymadan, bulanıklık efekti de vermekle uğraşmadan tek dokunuşla müstehcen fotoğraflara sansür uygulayabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken; Fotoğrafı çekip – fotoğraftaki açıkları kapatan - artırılmış gerçeklik filtrelerinden beğendiğinizi seçmek.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 6
- İşletim Sistemi:
- Android
- Gereklilik:
- Android 5.0 ve üzeri
- Üretici:
- Enjoyit360
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