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Trickpics
TamindirMobilFotoğraf Ve VideoTrickpics - Android İçin Müstehcen İçerik Sansürleme Uygulaması

Trickpics

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Trickpics
Trickpics
Trickpics
Trickpics
Trickpics

Müstehcen fotoğrafları artırılmış gerçeklik filtreleriyle sansürleyip paylaşın.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Trickpics, popüler bir yetişkin site tarafından hazırlanan müstehcen içerik sansürleme uygulaması.

Müstehcen fotoğraflara artırılmış gerçeklik filtreleri uygulayarak rahatça paylaşma imkanı veren uygulamayı Android telefonunuza ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. Photoshop vb. programlara ihtiyaç duymadan, bulanıklık efekti de vermekle uğraşmadan tek dokunuşla müstehcen fotoğraflara sansür uygulayabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken; Fotoğrafı çekip – fotoğraftaki açıkları kapatan - artırılmış gerçeklik filtrelerinden beğendiğinizi seçmek.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
6
İşletim Sistemi:
Android
Gereklilik:
Android 5.0 ve üzeri
Üretici:
Enjoyit360
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