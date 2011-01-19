Anlık mesajlaşma servislerini ve sosyal ağ profillerini tek alandan yönetebileceğiniz en kapsamlı yazılımlardan olan Trillian Windows, Mac, Web ve Mobil platformlarıyla uyumlu çalışan benzersiz bir seçenek. Bir önceki sürümlerinde Trillian Astra olarak tanıdığımız program yeni sürümle beraber Trillian adını kullanmaya başlayarak sosyal ağ odaklı bir hal aldı.



Windows Live, Yahoo, MySpaceIM, AIM, Google, ICQ, Jabber, Skype ve IRC gibi anlık mesajlaşma servisleri yanında Facebook, Twitter, Foursquare ve LinkedIn desteğiyle öne çıkan Trillian 5 sosyal ağ kullanıcılarını memnun edecek yeni özelliklere sahip.



Trillian 6 sürümü Windows 10'a kusursuz uyum sağlaması için yeniden dizayn edildi. Trillian 6'da karşımıza çıkan en önemli yenilik kullanıcı sayıları hem ülkemizde hem de tüm dünyada her geçen gün artan sosyal ağları desteklemesi. Program sosyal medya platformları Facebook, Twitter, Foursquare ve LinkedIn kullanıcılarını memnun edecek yeni özelliklere sahip. Sosyal medya platformlarının yakından takibi için araçlar geliştiren Trillian ile kapsamlı beslemeler alacak, dilerseniz bunları saklayabilecek ve program üzerinden tüm platformlardaki profillerinizi güncelleyebileceksiniz.



Popüler mesajlaşma programlarının tüm özelliklerine destek sağlayan Trillian ile sohbet programlarınızı ayrı ayrı kurmadan oturum açabilir, ister yazılı ister sesli isterseniz de görüntülü bir şekilde görüşme imkanına sahip olabilirsiniz.



Trillian anlık sohbet kayıtlarınızı mobil cihazlar ve bilgisayarlar arasında senkronize ederek mesajları gözden kaçırma ihtimalini yok ediyor. Program 5 farklı boyutta arayüz imkanı sunuyor. Bu sayede her büyüklükte ekrana uyum sağlıyor. Kişiselleştirilebilen temalarla programın minimalist arayüzünü yitirmeden ufak değişiklikler yapabilirsiniz. Trillian daha önceki sürümlerde ücretli olarak sunduğu pek çok özelliği bu sürümle beraber ücretsiz hale getiriyor.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.