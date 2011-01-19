Trillian6.0.61 (Windows)
Sosyal Ağ ve Çoklu Mesajlaşma Programı
Anlık mesajlaşma servislerini ve sosyal ağ profillerini tek alandan yönetebileceğiniz en kapsamlı yazılımlardan olan Trillian Windows, Mac, Web ve Mobil platformlarıyla uyumlu çalışan benzersiz bir seçenek. Bir önceki sürümlerinde Trillian Astra olarak tanıdığımız program yeni sürümle beraber Trillian adını kullanmaya başlayarak sosyal ağ odaklı bir hal aldı.
Windows Live, Yahoo, MySpaceIM, AIM, Google, ICQ, Jabber, Skype ve IRC gibi anlık mesajlaşma servisleri yanında Facebook, Twitter, Foursquare ve LinkedIn desteğiyle öne çıkan Trillian 5 sosyal ağ kullanıcılarını memnun edecek yeni özelliklere sahip.
Trillian 6 sürümü Windows 10'a kusursuz uyum sağlaması için yeniden dizayn edildi. Trillian 6'da karşımıza çıkan en önemli yenilik kullanıcı sayıları hem ülkemizde hem de tüm dünyada her geçen gün artan sosyal ağları desteklemesi. Program sosyal medya platformları Facebook, Twitter, Foursquare ve LinkedIn kullanıcılarını memnun edecek yeni özelliklere sahip. Sosyal medya platformlarının yakından takibi için araçlar geliştiren Trillian ile kapsamlı beslemeler alacak, dilerseniz bunları saklayabilecek ve program üzerinden tüm platformlardaki profillerinizi güncelleyebileceksiniz.
Popüler mesajlaşma programlarının tüm özelliklerine destek sağlayan Trillian ile sohbet programlarınızı ayrı ayrı kurmadan oturum açabilir, ister yazılı ister sesli isterseniz de görüntülü bir şekilde görüşme imkanına sahip olabilirsiniz.
Trillian anlık sohbet kayıtlarınızı mobil cihazlar ve bilgisayarlar arasında senkronize ederek mesajları gözden kaçırma ihtimalini yok ediyor. Program 5 farklı boyutta arayüz imkanı sunuyor. Bu sayede her büyüklükte ekrana uyum sağlıyor. Kişiselleştirilebilen temalarla programın minimalist arayüzünü yitirmeden ufak değişiklikler yapabilirsiniz. Trillian daha önceki sürümlerde ücretli olarak sunduğu pek çok özelliği bu sürümle beraber ücretsiz hale getiriyor.
Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.
-
Trillian 5.3.0.15 için CevaTTosun dedi ki;
Güzel ve yararlı programlar paylaştığınız için teşekkür ederim, başarılar...
-
Trillian 5.3.0.15 için Ziyaretçi dedi ki;
görüntülü konuşma açılmıyor , program ücretli mi bilgi verebilirmisiniz
-
5- Trillian 5.3.0.15 için Y dedi ki;
Türkçesi için:
Sağ üst köşedeki aşağıya inen menüden "Advanced" e tıkllayıp, çıkan pencerede sol en alttaki "Language & Start up" sekmesine tıklayın ve sağda açılan yerden en altta "Language" bölümünün altındaki açılan menüden Türkçe yi seçin. 2-3 saniye bekleyin değişim gerçekleşecektir.
-
Trillian 5.3.0.15 için mtn44 dedi ki;
Yeni kurdum fakat hotmail hesabı açmıyor.
sorun nerden olablir
-
Trillian 5.2.0.13 için Halil dedi ki;
Valla dün indirdim müthiş bişi.Msn avatarlarını göstermesi bazen sıkıntılı.Bazı kişilerin çabuk bazı kişilerin ise baya bir süre sonra gösteriyor.Onun dışında kişileri istediğim gibi sıralayamadım.İllaki servislere ya da gruplara bölücem diyor.Bunun dışında müthiş bir program.Çok hesaplı kullanıcılara tavsiye ederim.Facebook,yahoo,skype,msn ve daha bir sürü servis tek bir program içinde.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 5 / 68,743
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Cerulean Studios
Mesajlaşma Programları Popülerleri
- SkypeSesli ve Görüntülü Konuşma Programı
- Facebook MessengerMesajlaşma Programı
- Camfrog Video ChatGörüntülü Chat Programı
- SplitCamWeb Kameranızı Birden Fazla Programla Kullanın
- Fake WebcamSahte Web Kamera Programı
Trillian Eski Sürümleri
- Google Chrome indirPopüler Tarayıcı
- Assetto CorsaAraba Oyunu
- BitdefenderÜcretsiz Antivirüs
- PES 2018Futbol Oyunu
- Hotspot ShieldVPN Programı