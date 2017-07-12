Trilyonca Tonluk Buzdağı Antarktika Kıtasından Koparak Ayrıldı

Bazen küresel ısınmaya karşı alınan yanlış kararlar ya da sürdürülen yanlış politikalara karşı en güzel cevabı, yine bu yaşlı gezegenin kendisi veriyor. Antarktika'da yaşanan son olay tartışmaları daha alevledirecek mi, göreceğiz

Her ne kadar, bu haber doğrudan küresel ısınmayla ilgisi olmasa da dolaylı olarak sonuçlarının ne olabileceği hakkında bir fikir verebiliyor.

The Daily Telelgraph'ın haberine göre, 5 bin 800 kilometrekarelik buzdağının kopuşunun Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Aqua uydusu tarafından görüntülendiği de kaydedildi. Ayrılan bu kütleyle beraber, kıtadan yaklaşık olarak bir Trilyon tonluk parça ayrıldı ve Larsen C buz sahanlığı yüzde 12 oranında küçüldü.

Uzmanlar böyle bir durumu uzun süredir beklediklerini, durumun çok da sürpriz olmadığını ifade ettiler. Antartika bölgesi uzmanlarını göre, bilim insanları olarak kopan parça takip edilecek ve sebep sonuç ilişikleri temalı araştırmalar yapılacak. Trilyon tonluk ve bir şehir kadar büyük olan bu parça, şimdiye kadar kayda geçen en büyük buzdağlarından biri olarak Antarktika tarihine geçti.

1995 yılında da yaklaşık 1.500 km/kare buz tabanını yitiren Antarktika'daki Larsen C buz sahanlığında yeni bir tabaka kopuşu daha yaşanmıştı.

Türk Bilim İnsanları Antarktika'da Ne Yapıyor?