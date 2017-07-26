Trump Cook'u Aradı, 3 Yeni Fabrika Sözünü Aldı

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde olmasına rağmen üretim birimleri Çin gibi daha ucuz işçiliğin olduğu ülkelerde yer alan Apple, Başkan Trump’ın talebi üzerine ABD’ye 3 yeni büyük, büyük ve büyük fabrika kurma sözü verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Wall Street Journal ile yaptığı röportajda söylediklerine göre, Apple’ın CEO’su Tim Cook ve başkan konu hakkında konuşmuş. Cook’u arayan Trump, “Biliyorsun Tim, eğer sen bu ülkeye fabrikalar yapmaya başlamazsan, ben de yönetimimi ekonomik açıdan başarılı olarak saymayacağım.” demiş. Cook da başkanın sözlerine karşılık, 3 büyük, büyük ve büyük tesisin kurulacağına söz vermiş. Onlar ermiş muradına…

Böyle anlatınca gerçekten masal gibi oldu. Göçmen sorununda araları oldukça açılan ikilinin şimdi ülke refahı için birlikte çalışma ihtimali oldukça düşük. Zaten Trump’ın çizmiş olduğu politik imajda, Cook’un ne yazık ki yeri de yok. Ama Cook zaten, Apple'ın üretiminin belli bir bölümünü ABD'ye taşımayı planladığına daha önce de değinmişti. Sonuçta Dünya devinin üretimi yavaş yavaş kendi coğrafyasına kaydırması sanıyorum kimseyi şaşırtmaz. Bakalım Cook bu görüşmeler hakkında açıklama yapacak mı? Yoksa direk fabrika temel atma töreninde kırmızı kurdeleyi kessin diye Trump'ı mı davet edecek? Pardon, o Amerika'da olmuyordu değil mi?

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