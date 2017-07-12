Trump’a Twitter Kullanıcılarını Engellediği İçin Dava Açılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da yazdıkları kadar kullanıcıları engellemesiyle de gündem oluyor. Ünlü gazetecilerden sporculara, yazarlardan sivil toplum kuruluşlarına kadar kabarık bir engel listesine sahip olan Trump'a, kişilerin ifade özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle dava açılıyor. Kolombiya Üniversitesi'nin açtığı davada, Twitter'ın kamusal ve özgür bir alan olduğuna dikkat çekildi.

Kolombiya Üniversitesi Birinci Düzenleme Enstitüsü, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ı Twitter’daki kişileri engelleyerek özgür konuşma ortamını ihlal ettiği gerekçesiyle dava ediyor. Enstitü, geçtiğimiz günlerde Trump tarafından engellenen yedi Twitter kullanıcısı adına dava açtı. Enstitü, New York’un Güney Bölgesi’nde açılan davanın ayrıntılarını kamuoyuna yazdığı mektupla açıkladı. Mektupta, Trump’ın Twitter’daki kişileri engellemesiyle kamuya açık olan bir platformda ifade özgürlüğü engellediği ve kişilerin kendilerini ilgilendiren siyasi bir konuya müdahale etme haklarının alındığı vurgulanıyor. Ayrıca ilginç bir benzetme yapılan mektupta, Donald Trump’ı siyasi görüşü nedeniyle eleştiren kullanıcıların engellenmesinin onları dijital olarak belediye binasından atmakla eşdeğer olduğu söyleniyor.

Çıkışlarıyla dünya dengelerini altüst eden Donald Trump, Twitter hesabını resmi bir platform olarak kullandığını belirtiyor. Beyaz Saray da Trump’ın tweetlerinin resmi beyanlar olduğunu doğruladı. Bununla birlikte, kamuoyunun çoğunluğu Twitter’ın kamusal bir forum olduğu ve kullanıcıların engellenmesiyle özgür konuşma alanlarının kısıtlandığı konusunda hemfikir. Trump son olarak 500.000’in üzerinde gazi ailesini ve sivil destekçiyi temsil eden VoteVets.org’un hesabını engelledi. Aralarında ünlü korku yazarı Stephen King’in de bulunduğu Trump’ın engelliler listesinin önümüzdeki günlerde daha da artması oldukça muhtemel görünüyor.

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