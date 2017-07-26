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Trusted Contacts
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Trusted Contacts

(iOS)
Trusted Contacts İndir Hemen İndir

85 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Trusted Contacts
Trusted Contacts
Trusted Contacts
Trusted Contacts
Trusted Contacts

iPhone İçin Güvenilir Kişiler Uygulaması

Erkan Calp Son güncelleme 39 dakika önce

Google Güvenilir Kişiler uygulaması ile sevdiklerinizde iletişimde kalın.

Trusted Contacts, Google’ın Güvenilir Kişiler adını verdiği, sevdiklerinizle doğrudan ve hızlıca iletişime geçebildiğiniz bir güvenlik uygulaması. Aslında aileniz, sevgiliniz, yakın arkadaşlarınız gibi nerede olduklarını sürekli merak ettiğiniz kişilerle hızlı konum paylaşımına imkan veren ücretsiz bir uygulama.

iPhone kullanıcılarının çoğunun kullanmadığı sistemle yüklü gelen uygulamalardan Arkadaş Bul’a oldukça benziyor. Uygulamaya eklediğiniz kişilerin konumunu harita üzerinden takip etmenizi sağlayan uygulama, internet bağlantısı gerektirmiyor, telefon kapalı konumda dahi konumu size gönderebiliyor. Şarjın aniden bitmesi durumunda kişinin bulunduğu son konum tarafınıza iletiliyor.

Unutmadan uygulamayla güvenilir kişi olarak eklediğiniz aile üyesinin, arkadaşınızın veya sevgilinizin nerede olduğunu haritadan takip edebildiğiniz gibi “Eve geliyorum” gibisinden mesaj da iletebiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Google
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