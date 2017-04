Can Erdil Şentürk

TrVe Metal Quest eğer 90'lı yıllarda oynadığınız klasik oyunları özlüyorsanız size aradığınız eğlenceyi sunabilecek bir mobil point & click türünde bir macera oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan TrVe Metal Quest, The Monkey Island ve Day of the Tentacle gibi LucasArts tarafından geliştirilen klasik macera oyunları temel alınarak geliştirilmiş bir oyun. Hatırlanacağı üzere LucasArts oyunlaerı ince mizahı sürükleyici bir hikayeyle birleştirir bize ilginç bulmacalar sunardı. TrVe Metal Quest de aynı yapıya sadık kalıyor.

TrVe Metal Quest'te temel amacımız karşımıza çıkan bulmacaları çözerek hikaye boyunca ilerlemek. Çoğu bulmacayı çözmek için farklı karakterlerle diyalog kurmamız, etrafı keşfetmemiz ve işimize yarayacak ipuçlarını ve eşyaları toplamamız gerekiyor. Oyunda aksiyon yer almadığını belirtmekte fayda var.

TrVe Metal Quest, 2 boyutlu el çizimi grafiklere sahip olan bir oyun. Oyunun görsel olarak tatmin edici olduğu söylenebilir.