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TSR Watermark Image Software
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TSR Watermark Image Software

3.5.8.1
TSR Watermark Image Software İndir Hemen İndir

12.79 MB
Editör Puanı: 4/5
4

2 Kullanıcı: 4.5/5

4.5
Watermarksız resim dosyası
Resim watermark ekleme
Yazı watermark ekleme

Resimler için Watermark Ekleme Programı

Yiğit Ekim Demir Son güncelleme 1 saat önce

TSR Watermark Image Software resim dosyalarının üzerine watermark (damga) yapmak isteyen kullanıcılar için hazırlanmış ücretsiz bir uygulama.

Program hem yazı olarak hem de resim olarak watermark ekleme yeteneğine sahip. Ayrıca içerisinde bir kaç efekt de barındırıyor. Watermark şeffaflık oranı ayarında ve kullanıcıyı pek zorlamadan istenilen işlem gerçekleştirilebiliyor.

Bu basit işlemi gerçekleştirmek için resim ve grafik düzenleme programlarıyla uğraşmak istemiyorsanız tavsiye edebileceğim uygulamalar arasında bulunuyor.

Programın desteklediği çıktı formatları: JPEG, TIFF, PNG, BMP, GIF

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Danca italyanca Fransızca Çince Hollandaca İbranice Rusça Japonca Çekçe İngilizce ispanyolca Lehçe Almanca
Geçen Hafta / Toplam:
3 / 8,350
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
TSR Software

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