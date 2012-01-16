TSR Watermark Image Software3.5.8.1
Resimler için Watermark Ekleme Programı
TSR Watermark Image Software resim dosyalarının üzerine watermark (damga) yapmak isteyen kullanıcılar için hazırlanmış ücretsiz bir uygulama.
Program hem yazı olarak hem de resim olarak watermark ekleme yeteneğine sahip. Ayrıca içerisinde bir kaç efekt de barındırıyor. Watermark şeffaflık oranı ayarında ve kullanıcıyı pek zorlamadan istenilen işlem gerçekleştirilebiliyor.
Bu basit işlemi gerçekleştirmek için resim ve grafik düzenleme programlarıyla uğraşmak istemiyorsanız tavsiye edebileceğim uygulamalar arasında bulunuyor.
Programın desteklediği çıktı formatları: JPEG, TIFF, PNG, BMP, GIF
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4- TSR Watermark Image Software 2.3.2.1 için Gonomon dedi ki;
Ya buna ne gerek var zaten bu işi yapan programlar var ama yinede paylaşım için teşekkürler.
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5- TSR Watermark Image Software 2.1.1.6 için baris26 dedi ki;
Harika program ekleyene teşekkürler
http://tamind.ir/bb6 title="déco">déco
http://tamind.ir/bb6 title="canapé">canapé-
http://tamind.ir/bb6 title="canapé cuir">canapé cuir
http://tamind.ir/bb6 title="meubles">meubles
http://tamind.ir/bb6 title="magasin de meuble">magasin de meuble
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Danca italyanca Fransızca Çince Hollandaca İbranice Rusça Japonca Çekçe İngilizce ispanyolca Lehçe Almanca
- Geçen Hafta / Toplam:
- 3 / 8,350
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- TSR Software
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