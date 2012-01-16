TSR Watermark Image Software resim dosyalarının üzerine watermark (damga) yapmak isteyen kullanıcılar için hazırlanmış ücretsiz bir uygulama.

Program hem yazı olarak hem de resim olarak watermark ekleme yeteneğine sahip. Ayrıca içerisinde bir kaç efekt de barındırıyor. Watermark şeffaflık oranı ayarında ve kullanıcıyı pek zorlamadan istenilen işlem gerçekleştirilebiliyor.

Bu basit işlemi gerçekleştirmek için resim ve grafik düzenleme programlarıyla uğraşmak istemiyorsanız tavsiye edebileceğim uygulamalar arasında bulunuyor.

Programın desteklediği çıktı formatları: JPEG, TIFF, PNG, BMP, GIF