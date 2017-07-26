En çok aboneye, izlenme sayısına sahip YouTuber olmalısınız.

Tube Clicker, YouTube’da en fazla aboneye sahip kullanıcı ve videoları en çok izlenen, görüntülenen YouTuber olmamızı isteyen sürükleyici yapıda bir Android oyunu.

YouTube’da bilinirliğimiz arttıkça kanalımızı büyütmek için daha fazla araç sunmaya başlayan oyunda sürekli tıklayarak ilerliyoruz.

Adından da tahmin edeceğiniz üzere seri dokunuşlarla oynanan clicker oyunları arasında Tube Clicker. Oyunda amacımız; Dünya genelinde tanınan, popüler bir YouTuber olmak. Oyun alanı YouTube sayfasını andırıyor. Sol üst köşede son yüklediğimiz video, hemen altında kanalımızın istatistikleri, sağ köşede de kanalımızı büyütmek için kullanabileceğimiz çeşitli araçlar yer alıyor. Otomatik görüntüleme, sponsorluk, sosyal ağlar ve daha birçok araç abone sayımıza göre açık durumda. Yalnız belli bir aboneye ulaşmak araçları açmamızı sağlamıyor; YouTube gelirimizden bir miktar harcama yapmamız gerekiyor.