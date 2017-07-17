Türk Akademisyenler Giyilebilir Sensör Teknolojisi Geliştiriyor

İki Türk akademisyen silikon ve kumaş gibi malzemeler yardımıyla, vücuda tamamen uyum sağlayabilen sensör teknolojisi geliştirdiler.

Harvard Üniversitesinde doktoralarını yapıp, hemen ardından kollarını bu teknoloji için sıvayan iki Türk akademisyen, giyilebilir sensör teknolojisi geliştirdi.

İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi ve Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Aslı Atalay, Prof. Dr. Conor Walsh ile Harvard Üniversitesi'nde geliştirdikleri giyilebilir elektronik tekstil yapıları hakkında şöyle konuştular.

Geliştirdikleri bu teknolojinin vücut hareketlerini ölçümleyebildiğini anlatan Dr. Özgür Atalay, özellikle hastalık ve bazı engellerden dolayı hareket kabiliyetini kaybetmiş insanların yeniden işlevselliğe kavuşmalarını hedeflediklerini söyledi.

Akademisyenler, "Tamamen tekstil bazlı giyilebilir dış iskeletler giyen kişiye uzun süreli kullanımda hiçbir rahatsızlık vermiyor. Biz, bu giyilebilir dış iskeletlerin giyen kişinin vücut hareketleriyle uyumlu olması ve esnekliği sağlaması için yumuşak sensör yapısını geliştirerek elbiseye ekledik." diye konuşurken Atalay, geliştirdikleri teknolojinin çok düşük maliyetli olduğunu da söyledi.

Atalay, sensörlerin işlevlerini sıralarken, "Tekstil ve silikon bazlı hibrit sensörler, adımlarımızı sayıp, el hareketlerini ölçebiliyorlar, bundan dolayı tişört, pantolon gibi kıyafetlere entegre edilebiliyorlar. Bunlar spor endüstrisinde bize geri bildirim vermek için kullanılabilirler. Mesela golf oynayan bir kişi sensörden aldığı geri bildirim ile duruşunu düzeltebilir." dedi

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