Türk Girişimcinin Uygulaması CarHopper, Rekor Yatırım Aldı

Türk girişimci Bora Hamamcıoğlu’nun Amerika’da kurduğu CarHopper isimli araba kiralama sistemi, 2017 yılı itibariyle toplamda 1.5 milyon dolar yatırım aldı.

Hamamcıoğlu’nun arabasını kiraya vermek isteyenlerle, araba kiralamak isteyenleri buluşturduğu uygulaması CarHopper sayesinde, Ferrari'nden Bentley'e, Lamborghini'den McLaren'e kadar birçok lüks otomobil saatlik kiralanabiliyor. Las Vegas, Los Angeles ve Miami’de dahil olmak üzere 5 farklı şehirde hizmet veren CarHopper’ın, Android ve iOS mobil uygulamaları da mevcut.

Amerika Birleşik Devletler’de lüks araba kiralama pazarı gelirinin yıllık 5 milyar dolar yani yüzde 10 oranında büyüdüğünün altını çizen Hamamcıoğlu, “Çok parçalanmış bu pazarın büyümesine öncülük etmekten ve yenilikçi teknolojimizle süreci kolaylaştırıyor olmaktan heyecan duyuyoruz." şeklinde konuştu.

CarHopper internet sitesinde kullanıcılarını, “Araba siz sürdüğünüzde bir hikaye anlatır. Bugün hangi hikayeyi sürmek istiyorsunuz?” sloganıyla karşılıyor. İnovatif fikirlerle buluştuğunda, tüm sektörlerin pastadan büyük dilim kapabileceğini kanıtlayan güzel bir örneğin Türk bir girişimciden gelmiş olması, beni oldukça mutlu etti. Ne iş yaparsanız yapın, çağa ayak uydurmanız, hatta bir tık ötesine geçmeniz gerektiğini asla unutmayın.

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