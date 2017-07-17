Türk GSM Operatörleri Ücretsiz Wi-Fi Hizmetlerini Genişletiyorlar mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla GSM operatörlerinin sağladığı ücretsiz Wi-Fi hizmet noktalarının sayısını artırılmıştı. Düzenlenen bu girişimin kalıcı olması konusunda henüz bir kesin açıklama yapılmış olmasa da bunca yatırımın, sadece bir günlük olmayacağını da düşünüyor ve kullınıcılar olarak operatörlerden bu hizmetin devamını bekliyoruz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla GSM operatörleri, ücretsiz Wi-Fi hizmet noktalarının sayısını artırdı. BTK'nın Anadolu ajansına yolladığı bültene göre 15 Temmuz'da, BTK tarafından belirlenen noktalarda mobil istasyonlar kullanılarak vatandaşlara ücretsiz Wi-Fi hizmeti verildiği ifade edildi. İstasyonların özel bir güne ait olan bir hizmeti verdiklerini düşünmek, oldukça sevindirici olsa da bundan sonra bu tür bağlantı noktalarının sabit ve sürdürülebilir olabileceğini düşünmek de çok yanlış bir beklenti değil. İnsan, "Demek ki istenildiğinde yapılabiliyormuş" umuduna kapılmadan edemiyor. Ancak, bu konuda "bu mobil istasyonlar kalıcı olacak" şeklinde bir açıklama da yapılmadı.

Türkiye genelinde operatörler verilen ücretsiz bu hizmet kapsamında toplam 128 mobil istasyon ve 347 access point hizmet verdi. Bu hizmette; Turkcell'in 46 mobil istasyon ve 198 access point, Türk Telekom'un 42 mobil istasyon ve 109 access point, Vodafone'nun ise 40 mobil istasyon ve 40 access point ile vatandaşlara ücretsiz Wi-Fi hizmeti sağladığı bildirildi. Böyle bir hizmetin, sadece özel günlerle sınırlı kalmayıp, artan Wi-Fi talebi doğrultusunda kalıcı olup olamayacağını göreceğiz.

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