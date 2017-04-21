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Türk Mucitlerin Tasarımı NASA ve Amerikan Ordusunda Kullanılıyor

miops smart

2016 senesinde fotoğrafçılık ve video sektörü üzerine kurdukları bir firmayla, yıldırım fotoğrafları çekmek için yola çıkan iki Türk’ün tasarımı, şu an NASA’da roket kalkış anlarını resmetmekte kullanılıyor.

İlk prototipini elle yaptıkları MIOPS SMART isimli tasarımın sahibi, iki elektronik mühendisi Onur Çelik ve Erkan Yiğiter, Amerikan ordusuna 10, Nasa’yaysa 5 ürün sattıklarını kaydetti.

türk mucitler

Anadolu Ajans muhabirine konuşan Türk mucitler, ürünü ilk geliştirdiklerinde bu alanlarda kullanılacağını tahmin etmediklerini söylediler. Şimşek çakması, balon patlaması, bardak kırılması gibi anlık olayları fotoğraflamak için tasarladıkları ürün için konuşan Çelik, ürünün gelişimini, “Uluslararası fonlama platformu Kickstarter'da, bu üründen yaklaşık bin 750 adet ön sipariş aldık ve yaklaşık 375 bin dolarlık fon topladık. Daha sonra bu ürünü prototipten gerçeğe dönüştürdük ve ürünün satışına başladık. 6 farklı ülkede uluslararası fuarlara katıldık ve zamanla kendi bayi ağımızı da oluşturduk. Şu anda 19 farklı ülkede 22 bayi aracılığıyla ürünlerimizi dünyadaki farklı fotoğrafçılara ulaştırıyoruz.” şeklinde özetledi.

türk tasarımı miops smart

2018 yılı için kendilerine 10 milyon lira ihracat hedefi koyan mucitler, hedeflerine ulaşacaklarına eminler.

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Yazar: - 21.04.2017

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