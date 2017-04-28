Türk Mühendisin Bulduğu Bavul Koruma Teknolojisi Çok Konuşuluyor

“Çok seyahat eden mi daha çok bavul kaybeder yoksa şansız olan mı?” Başımıza gelmiş olsun olmasın, bavulunuza kavuşana kadarki o gerginliği hepimiz yaşamışızdır. Hele ki, cep telefonu harici akıllı cihazların uçak kabinlerine alınmaması kararıyla birlikte bu stres sanıyorum bir on katına çıkmıştır. İşte tam bu stres ve kayıp olasılığını ortadan kaldıracak teknoloji Volkan Yımazer isimli bir mühendisten geldi.

Türk patent sahibi ‘mybag’ akıllı bavul kılıf sistemi sayesinde bavulunuz kaybolsa dahi size geri gelebilecek ve olası hırsızlık durumlarına karşı hazırlıklı olacaksınız. Kılıfın ucuna yerleştirilen sarı etiket sayesinde, bavulunuz haberiniz olmadan açıldığında anında haberdar olacak, yine aynı etiket sayesinde bavulunuzu bulan kişi ücretsiz sms uygulamasından yararlanabilecek.

Bulana Ödül!

Bavulu bulan kötü niyetli kişileri de hesaba kattıklarını dile getiren Volkan Yılmazer, “Etiketin üzerinde bulunan, ‘Bulana ödül veririz’ yazısı sayesinde, bu kişiler ödülün büyüklüğünü merak edecekler. Sms atmak istemedikleri için mybag.com.tr web adresini ziyaret edecekler ve barkod bilgilerini girdikleri anda sistemimiz kişinin IP adresine dolayısıyla adresine ulaşmış olacak.” şeklinde konuştu.

Yılmazer’in bir diğer ürünü olan ‘mytag’de değerli eşyalarınızın üzerine yapıştırabileceğiniz bir etiket. Eşyanızı bulan kişinin size ulaşmasını kolaylaştıran bu sistemler, özellikle Türkiye gibi bulunan malın sahibine ulaştırma geleneği bulunan ülkelerde oldukça kullanışlı. Eşya bulan kişilerin çoğunun eşyayı sahibine ulaştırma zahmetine girmektense, kendinin kullandığını vurgulayan Yılmazer, bu zahmetin ortadan kalkmasının kişiyi eşyayı sahibine ulaştırmaya iteceğinin altını çizdi.

Ne yalan söyleyeyim, hayat gayesinde koştururken başka biri için zahmete girmek herkes için zor gelir. Oysa yardımcı olmak bir tık kadar kolaysa, kimse bir vebalin altına girmeyi tercih etmeyecektir. Ürünler hakkında ayrıntılı bilgi için mybag’in internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.