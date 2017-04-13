Türk Öğrencilerin Model Uydusu Amerika Yolunda

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde her yıl düzenli olarak tertip edilen Annual Cansat Competition adlı model uydu yarışmasına kendi model uydusu ile katılan Türk öğrenciler, rakiplerinin arasından sıyrılarak final etabına yükselmeyi başardılar.

ABD, Ukrayna, Meksika, Kanada ve Hindistan gibi pek çok ülkeden öğrencilerin katılımı ile Amerikan Uzay Mühendisliği Birliği ve Amerikan Uçak ve Uzay Mühendisleri Enstitüsü ortaklığında düzenlenen model uydu yarışması, tasarla-yap-fırlat prensibinde işliyor. Ayrıca yarışmada katılımcılar farklı kategorilere de ayrılmıyor. İlk etapta katılımcılar ülkelerinde tasarladıkları modeli merkez ülke olan Amerika’ya gönderiyor. Daha sonra 100 puan üzerinden değerlendirilen modeller, finale hak kazanması halinde Amerika’ya gidiyor.

Hacettepe Üniversitesi’nin İnsansız Hava Araçları Topluluğu çatısı altında toplanan Cervos Takımı, yarışmaya raporladıkları tasarımları ile 100 üzerinden 94 puan alarak ilk 40 takım arasına girdi ve bu prestijli yarışmada final etabına yükseldi.

Yedi kişiden oluşan takımın Başkan Yardımcısı Kadir Serhat Altıntığ, öncelikle roketin içine girebileceği bir konteyner tasarladıklarını, final etabına kalmaları ile birlikte planör uçakla beraber projenin teslim edileceğini belirtti. 500 metre yüksekliğe çıkan roketin konteyner sistemini bırakmasıyla alçaldığı ve 100 metre kadar alçaldıktan sonra planör sistemini de bırakarak veri gönderimine başladığı aktarıldı.

Veri gönderimi hakkında da açıklamada bulunan Altıntığ “Belli başlı verileri alıyoruz bunların başında sıcaklık, hava hızı, hava basıncı ve sistemin hızı gibi bilgiler elde ediyoruz. İlk raporumuzu Amerika'ya ocak ayında sunduk ve ilk elemeleri geçtik. Uluslararası anlamda bilgilerimizi katarak Türkiye'nin uzay sektöründe gelişmesi yönünde bir adım attık" şeklinde konuştu.

İlk 40 takımın final etabına yükseldiği yarışmada 18’nci sıradan finale yükselen Cervos takımı, 5 Haziran 2017’de düzenlenecek finallerde yarışmayı zirvede tamamlayabilir.

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