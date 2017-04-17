Türk Oyun Geliştirme Sektörü Rekora Doymuyor

Türk oyun geliştirme sektörü her geçen gün gelişiyor. Bir sene içerisinde ihracatını yüzde 25 artarak 500 miyon dolarlık boyuta ulaşan sektör, tarihinin rekorunu kırdı.

Türk oyun sektörüne en büyük desteği veren ve üyelerinin sadece tüzel kişilerden oluşturan Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED), bireysel oyun geliştiricilere ve sektöre ilgi duyan üniversite öğrencilerini teşvik ediyor. ODTÜ Teknokent gibi bir çok kurumla iş birliği içerisinde olan TOGED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, uluslararası konferans ve fuarlara geliştiricilerin katılımını sağladıklarını açıkladı.

ODTÜ Teknokent’in düzenlediği 200 geliştiricinin bir araya gelerek 48 saat boyunca oyun tasarladığı organizasyon Global Game Jam (GGJ), bu sene 20-22 Ocak tarihleri arasında gerçekleşmişti. Oyun sektörünün atan kalbi Gamescom gibi organizasyonlara güzel bir örnek olan GGJ’ye de destek verdiklerini açıklayan Erkin, oyun geliştirme sektörünün Dünya’da 110 milyar dolarlık pazara sahip olduğunu ve bu büyümenin başta devlet politikaları olmak üzere ciddi desteklerle gerçekleştirildiğini vurguladı.

Hedeflerinin 10 milyar dolar olduğuna değinen TOGED Başkanı, "Türkiye’de oyunla ilgili bir ekosistem geliştirmek istiyoruz. Burada Türk oyun geliştiricilerin yanında yurt dışından firmaların da stüdyo açarak oyun geliştirmelerini hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

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