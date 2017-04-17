Türk Tasarımcılardan Ödüllü Bilgisayar Kasası

Hollanda'da yaşayan iki Türk tasarımcı tarafından geliştirilen bilgisayar kasası, IF Design Award 2017 ve Reddot Award 2017 ödüllerine layık görüldü.

Alüminyum bilgisayar kasaları üzerinde çalışan ve bu konu üzerinde önemli işler yapmayı da başaran Hollandalı iki Türk ortak, "Dünyada eşi ve benzeri olmayan bir tasarımla yatay ve taşınır, yapboz bilgisayar kasası icat ettik." iddiasıyla ortaya çıktılar. Tayvan'da dünyanın en büyük bilgisayar fuarlarından bir tanesine katılan ortaklardan Muhammed Başalan, "Burada bizi uluslararası teknoloji medyaları ve dünya bilgisayar beyni hız yarışması kurumu ziyaret etti ve özel tasarlanmış bilgisayar kasaları ile alakalı kullanım ve kalite sıkıntılarını dile getirdiler." dedi.

Bu fuar sırasında gördüklerinden sonra yeni bir bilgisayar kasası tasarımı yapmak için kolları sıvayan tasarımcılar, yukarıdaki resimde gördüğünüz tasarımı yapmayı başardılar. Kolayca taşınabilir olması sebebiyle dizüstü bilgisayarların görevini de rahatça görebilecek şekilde tasarlanan kasa, birçok ödül aldı. Başalan; "Biz tasarıma çok önem veriyoruz. İnsanların, bilgisayar kasalarını rahatlıkla oturma odasına taşıyabilmesi lazım. Onun için ürettiğimiz bu açık bilgisayar kasası ile dünyanın en köklü ve ünlü ödül kurumları olan IF Design Award 2017 ve Reddot Award 2017 ödüllerini kazandık. Bu da bizim için gurur verici bir olay." dedi.

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