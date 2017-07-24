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Türk Telekom Mobil İnternet Paketinizi Ücret Almadan İkiye Katlayacak

Türk Telekom Mobil İnternet Paketlerini İkiye Katlıyor

Türk Telekom, düzenlediği bir kampanyayla, 4.5G internet hizmetini kullanıcıları daha rahat kullansınlar diye abonelerine mobil internet hediye etmeye başlıyor.

Kampanya kapsamında 4.5G kullanmaya başlamak isteyen Türk Telekom aboneleri 3 ay boyunca internet kotaları kadar ekstra internet paketine her ay ücretsiz olarak sahip olacaklar.

Yıl sonuna kadar devam edecek olan bu söz konusu kampanyayla, 4.5G uyumlu SIM kartını Türk Telekom bayilerinden alan tüm aboneler, 3 ay boyunca internet kotalarını ikiye katlayacaklar. Bu kampanyayla aboneler, kayıtlı kotaları kadar ekstra ve ücretsiz internete her ay ücretsiz sahip olabilecekler.

Kampanyadan Kullanıcılar Nasıl Faydalanacak?

Kampanyadan faydalanmak isteyen Türk Telekom bireysel mobil aboneleri, Türk Telekom mağazalarına giderek ücretsiz 4.5G uyumlu SIM kartlarını aldıktan sonra, Müşteri Hizmetleri’ni arayarak ya da SMS göndererek söz konusu kampanyaya başvuru yapabilecekler.

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, konuyla ilgili olarak, "Abonelerimizi 4.5G dünyasının tüm avantajlarından yararlanmaları için kampanyamıza davet ediyoruz” dedi.

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Yazar: - 24.07.2017

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