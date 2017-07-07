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Türk Telekom'dan Kadınlara Özel Kampanya: Şimdi Senin Zamanın

Türk Telekom Şimdi Senin Zamanın Kampanyası

Türkiye’nin lider iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, kadınlara yönelik yepyeni bir kampanya başlattı. “Şimdi Senin Zamanın” sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında haftada 1 saat konuşma, ayda 2 GB internet hediye. Kampanya detayları haberimizde.

Türk Telekom "Senin Zamanın" Kampanyası:

13.2 milyon sabit erişim hattı, 8.9 milyon genişbant ve 18.7 milyon aboneye hizmet veren, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörü Türk Telekom, kadınların ilgisini çekecek güzel bir kampanya başlattı. Türk Telekom’un “Şimdi Senin Zamanın” diyerek başlattığı kampanya kapsamında, haftada her yöne bir saat konuşma (13:00 ve 14:00 saatleri arasında geçerli), sosyal medya kullanımı için de aylık 2 GB data paketi (WhatsApp için 1GB, Facebook ve Twitter için 1 GB olmak üzere) hediye olarak veriliyor.

Hediye Sosyal Medya Kampanyası

Türk Telekom’un faturasız tarifelerini kullanan veya faturasız tarifelerinden birine yeni geçiş yapan tüm kadınlara açık olan kampanyadan yararlanmak için; SOSYAL PAKET yazıp, 5555’e SMS göndermek yeterli oluyor.

Her Yöne Konuşma Kampanyası

Her hafta 13:00 ve 14:00 saatleri arasında geçerli her yöne bir saat konuşma içeren ücretsiz konuşma kampanyası için HERYONE DK yazıp, 5555’e SMS göndermek yeterli.

Türk Telekom Senin Zamanın Kampanya Sayfası

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Yazar: - 07.07.2017

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