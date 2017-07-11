Türk Yapımı FPS Oyunu Zula Steam'den Kaldırılabilir!

Kendisini Türkiye'nin ilk MMOFPS oyunu olarak tanımlayan Zula, resmi internet sitesi üzerinde yeni bir kampanya yaptığını duyurdu.

Bu kampanyanın temel amacı oyunun Steam üzerinde iyi yorumlar almasını sağlamak, bunun karşılığında ise oyunculara oyun içinde kullanabilecekleri özel silahlar dağıtılacak. Zula'nın internet sitesinde yayınlanan kampanya metni şu şekilde:

"HEP DESTEK TAM DESTEK

Sizlerin isteği ile katıldığımız Steam maceramızda rekor sürede yeşil ışığı yakmış ve oyunumuzu bu platformanda yayınlamaya hak kazanmıştık. Biz de Steam üzerinden Zula oynayan oyuncularımıza güzel bir hediye vermek istedik. Etkinliğe katılmanız için yapmanız gerekenler şöyle. Steam üzerinde bulunan mağaza bölümünde oyunumuza güzel bir inceleme yazısı yazmanızı ve oyunu tavsiye etmenizi ve yararlı olarak işaretlemenizi rica ediyoruz. Ayrıca yorum yazarken oyun içi karakter adınızı yazmayı ihmal etmeyin çünkü bize destek olan oyuncularımıza harika bir sürprizimiz var!

Etkinliğe katılan her oyuncumuza 3 günlük AWP Samba hediye ediyoruz. Ayrıca 1 ay sonunda yapılacak çekiliş ile 3 oyuncumuza 30 günlük Cheytac Yıldırım hediye edeceğiz. Etkinlik katılım ödülleri, 3 günde bir gönderilecektir.

Hala Zula’yı Steam üzerinden ücretsiz olarak oynamıyorsanız, buraya tıklayarak Steam sayfamıza ulaşabilirsiniz.

Haydi Zula’cılar, güzel yorumlarınızı bekliyoruz… "

Görüleceği üzere kampanya bir nevi iyi yorumların satın alındığı bir kampanya olarak tanımlanabilir. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta benzer bir durum Crytek'in başına gelmişti. Firmanın Steam'de Warface'e iyi yorum yapan kullanıcılara oyun içi para dağıttığı ve bu yolla rüşvet vererek oyunun inceleme puanını manipüle etttiği iddia edilmişti. Steam ise bu tür manipülasyonları sözleşme ihlali kabul ederek oyunları Steam üzerinden tek taraflı olarak kaldırabiliyor. Zula'nın da bu nedenle Steam'den atılması gündemde. reddit üzerinde konuyla ilgili açılan başlıkta durumdan bahsediliyor.

Kendisini Türk yapımı FPS oyunu olarak tanıtan bir oyunun böyle bir politika izlemesi üzücü. Zula geliştiricilerinin neden böyle bir karar aldığının nedenini ise Steam yorumlarında görebiliyoruz. Oyuna yorum yapan oyuncular Zula'yı Pay2Win bir oyun olmakla suçlayarak birçok olumsuz yorum yapmış. Yani oyunda ilerlemek için oyun sizi birşeyler satın almaya zorluyor. Zula geliştiricileri de çözüm olarak oyunculara silah dağıtıp bu kötü yorumları gölgeleyecek iyi yorumlar satın almayı düşünmüş olabilirler.

Konu hakkında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

Crytek Türkiye'nin Oyunculara Rüşvet Dağıttığı İddia Edildi!