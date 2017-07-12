Türkiye Düşündüğünüz Kadar Tembel Değil

Türkiye denildiğinde sizin de aklınıza arı gibi çalışan insanlardansa, şöyle bir manzara gelmiyor mu? Ancak sanıldığının aksine o kadar da tembel insanlar değilmişiz. O zaman başka bir soru, günde tahminen kaç adım atıyorsunuzdur? Dünya ortalamasının 4 bin 961 adım olduğunu söylesem, sizce bu ortalamanın üzerine çıkabiliyor musunuzdur?

Dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre, akıllı telefonlardan edinilen 68 milyon günlük veriden yararlanılarak ülke bazında ortalama atılan günlük adım sayıları bulundu. Stanford Üniversitesi'nin yaptığı bu araştırmaya göre, günde en çok adım atanlar, 6 bin 880 adımla Hong Kong'lular oldu.

Şaşırtıcı şekilde bu kez ortalamanın altında kalmayan ülkemizde, günlük ortalama 5 bin adım atılıyor. (Kesin benim telefonumdan veri çekmemişler) Listede dikkat çeken diğer ülkeler ise, 6 bin 189 adımın sahibi Çin, 6 bin 10 adımla Japonya ve 5 bin 444 adım atan İspanya. 3 bin 513 adımla listenin en tembel ülkesiyse Endonezya oldu.

Kadın ve erkek oranlarının arasındaki farkın en az olduğu ülke İsveç olurken, cinsiyet arası uçurumun en büyük temsilcisi Suudi Arabistan olarak gözlendi. Cinsiyet arası eşitsizlik listesinde sondan 4. olan ABD ise araştırmacıları şaşırttı. Ayrıca araştırma sonucunda, adım sayısının cinsiyetler farklılığından etkilenmediği ülkelerde obezitenin daha az olduğu gözlendi. ABD’nin obezite sorunu göz önüne alındığında listede sondan 4. olmasına sanıyorum şaşırmamak lazım.

Konuyla bağlantılı olarak 2014 yılında yayınlanan 'kadın obezite hastaları yoğunluğu haritası'nda koyu yeşilli olan ülkelerin bu hastalığın en çok rastlandığı ülkeler olduğuna değinmek isterim.