'Türkiye Kendi Savaş Gemisini Tasarlayan 10 Ülke Arasında'

Türkiye, savunma sanayisi alanında yaptığı yatırımları gündeminde tutmaya devam ediyor. Milli uçak ve milli tank gibi projelerin ardından milli savaş gemisi için yatırımlar hakkında da birinci ağızdan bilgiler paylaşıldı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Ülkemiz artık halihazırda dünyada savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında bulunuyor" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Tuzla'da Kınalıada Korveti (4. Milgem) Denize İndirme ve İstanbul Fırkateyni (5. Milgem) İnşa Başlangıç Töreni'ne katılan Milli Savunma Bakanı Işık, yerli ve milli sistemlerin üretim ve entegrasyonlarına dair bazı bilgiler paylaştı.

MİLGEM Projesi'nden bahseden Bakan Işık, "MİLGEM kapsamında ilk 4 gemimizi korvet olarak tamamladık. Bu gururu yaşarken bugün ayrı bir heyecanı da yaşıyoruz. 'İ sınıfı' fırkateyn olarak başlatacağımız beşinci gemimizin inşasını yine yerli olarak, milli tasarımla üretiyoruz. Tamamen milli olarak tasarlanmış MİLGEM Projesi'nde yüzde 65'in üzerinde bir yerlilik oranı sağlanmış durumda. Gemilerimizin inşa ve donanımı 50'in üzerinde yerli kurum, kuruluş ve firmanın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu anlamda MİLGEM Projesi devlet kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve KOBİ'lerin eş güdümü içerisinde çalışıp başarıya kavuşturduğu en kapsamlı projelerden birisi olarak göğsümüzü kabartıyor" dedi.

Sn. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle milli gemimiz Kınalıada'yı tuzlu sularla buluşturduk. Bahtı açık, denizleri sakin, pruvası neta olsun. pic.twitter.com/i0mmyl3Apn — Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 3 Temmuz 2017

Gemi inşalarının bütçesel büyüklüğünden de bahseden Bakan Işık, "Şu anda yürütmekte olduğumuz gemi inşalarının bütçesel büyüklüğü 20 milyar Türk Lirası'nı yakalamış durumda. Gelecek dönemde gerçekleştirmeyi planladığımız fırkateyn, hücum bot, destek gemileri ve sürat bot sınıflarına yönelik projelerle bu meblağın 40 milyar Türk Lirası'nı aşacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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