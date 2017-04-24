Türkiye Merkezli Olmayan E-ticaret Şirketlerine Sıkı Denetim Geliyor

Maliye Bakanı uluslararası e-ticaret şirketlerinin sıkı bir denetime alınacağını söyledi. Maliye Bakanı Naci Ağbal yurtdışı merkezli elektronik ticaret sitelerine sıkı denetimler uygulanacağının kuvvetle altını çizdi. Bu uygulamadan dışarlıklı e-ticaret sitelerindeki ürün fiyatlarının da etkileceği bir gerçek.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, e-ticaret yapan uluslararası firmalar nezdinde vergi incelemeleri yaptıklarını ifade ederek, "Türkiye'de kazanılan ve vergisi ödenmeyen tutarlarla ilgili muhataplara gerekli tebligatlar yapıldı." dedi. Bu açıklamadan Maliye Bakanlığının yurtdışı elektronik ticaret siteleriyle ilgili operasyonlarının başlamış olduğu da anlaşılıyor.

Anadolu Ajansına konuşan bakan Ağbal, söz konusu firmaların vergilendirilmesi konusuna ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. E-ticaret uygulamalarının son 20 yıldır hızla yaygınlaştığına ve küresel ticaretin belli bir oranının elektronik ortamda yürütüldüğünü, bunun önümüzdeki yıllarda daha da artacağını söyleyerek, bu konuda bugüne kadar bu işi yürüten firmalar nezdinde vergi incelemeleri yaptıklarını da söyledi.

Türkiye'de e-ticaret fırsatının hala bakir olduğunu ve iyi kullanılması gerektiğini ifade eden bakan, ülke olarak sınırları aşan ve rekabette avantajlı konuma getiren uygulamalara çok fazla sahip çıkılması gerektiğini de vurguladı. "Ülkede kim para kazanıyorsa, vergisini ödemeli" prensibiyle hareket ettiklerini dile getiren Ağbal, bu kapsamda Türkiye'de sanal ortamda ticaret yapan uluslararası e-ticaret firmalarının vergilendirilmesi konusunda hukuki değerlendirme ve teknik çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Bakan, "Bir grup şirket Türkiye'nin bu konudaki tavrını gördüğü için Türkiye'de ofis kurdu, mükellef oldu ve vergisini ödüyor ama ısrarla 'Türkiyede ticari faaliyet yapmıyoruz, ofisimiz yok' diyenlere karşı da gerekli raporları yazdık, bunları takip ediyoruz. O firmalar da Maliye idaresindeki arkadaşlarımızla görüşüyorlar. Bir ara bana da geldiler, kendilerine çok açık ve net söyledik, uluslararası vergilendirme kurallarına göre vergilerini burada da ödemek durumundalar." dedi.

Instagram'ın e-Ticarette Kullanımı ve Önemi

Dikkat: Türkiye’de e-Ticaret Kanunu Değişti, Yüksek Cezalar Geliyor

Türkiye'de 2016 Yılında E-Ticaret'te En Çok Neler Arandı?