Türkiye'de Sosyal Medya Paylaşımlarından Haftada 7 Kişi Sorgulanıyor

Ülkemizde günde ortalama yedi kişinin sosyal medya paylaşımlarından dolayı gözaltına alındığı bildirildi.

Diken.com'un haberine göre, son 10 haftada 511 kişi sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nın, ülke genelinde yapılan terör operasyonlarına ilişkin her hafta pazartesi günü internet sitesinden verdiği bilgilendirmeye göre, son 10 haftada 6 bin 146 sosyal medya hesabı incelendi, 2 bin 574 kişinin kimliği belirlendi, bunlardan 511’i gözaltına alındı.

Ancak durum sadece bununla kalmamış, Bakanlığın resmi verilerine göre, sadece 24 Nisan’dan 29 Mayıs’a kadar geçen beş haftalık süre içinde 2 bin 655 hesap incelenmiş, 1052 kişinin kimliği belirlenmiş, ve 232 kişi de gözaltına alınmış.

Haberin detayında, 29 Mayıs’tan 5 Temmuz'a kadar 3 bin 491 hesap incelendiği, 1522 kişinin kimliği belirlendiği, ardından da 279 kişi gözaltına alındığı da yazıyor. Haber, sadece 26 Haziran – 3 Temmuz tarihlerini kapsayan dönemde 364 hesap incelendiğini, bunların arasından 180 kişinin kimliğinin belirlendiğini ve bu saptamalardan sonra 39 kişinin gözaltına alındığını işaret ediyor.

Siz de eğer terör yandaşı sosyal medya hesaplarına rastladıysanız derhal şu adreslere ihbarda bulunabilirsiniz:

siber@egm.gov.tr

siber.onleme.arastirma@egm.gov.tr

siber.istanbul@egm.gov.tr

siber.ankara@egm.gov.tr

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