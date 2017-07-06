?     Geri Bildirim
TamindirHaberSosyal MedyaTürkiye'de Sosyal Medya Paylaşımlarından Haftada 7 Kişi Sorgulanıyor

Türkiye'de Sosyal Medya Paylaşımlarından Haftada 7 Kişi Sorgulanıyor

Türkiye'de Sosyal Medya Denetimleri ve Gözaltılar Artıyor

Ülkemizde günde ortalama yedi kişinin sosyal medya paylaşımlarından dolayı gözaltına alındığı bildirildi.

Diken.com'un haberine göre, son 10 haftada 511 kişi sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nın, ülke genelinde yapılan terör operasyonlarına ilişkin her hafta pazartesi günü internet sitesinden verdiği bilgilendirmeye göre, son 10 haftada 6 bin 146 sosyal medya hesabı incelendi, 2 bin 574 kişinin kimliği belirlendi, bunlardan 511’i gözaltına alındı.

Ancak durum sadece bununla kalmamış, Bakanlığın resmi verilerine göre, sadece 24 Nisan’dan 29 Mayıs’a kadar geçen beş haftalık süre içinde 2 bin 655 hesap incelenmiş, 1052 kişinin kimliği belirlenmiş, ve 232 kişi de gözaltına alınmış.

Haberin detayında, 29 Mayıs’tan 5 Temmuz'a kadar 3 bin 491 hesap incelendiği, 1522 kişinin kimliği belirlendiği, ardından da 279 kişi gözaltına alındığı da yazıyor. Haber, sadece 26 Haziran – 3 Temmuz tarihlerini kapsayan dönemde 364 hesap incelendiğini, bunların arasından 180 kişinin kimliğinin belirlendiğini ve bu saptamalardan sonra 39 kişinin gözaltına alındığını işaret ediyor.

Siz de eğer terör yandaşı sosyal medya hesaplarına rastladıysanız derhal şu adreslere ihbarda bulunabilirsiniz: 

siber@egm.gov.tr

siber.onleme.arastirma@egm.gov.tr

siber.istanbul@egm.gov.tr

siber.ankara@egm.gov.tr

İndir11.3 MB
EGM iOS
EGM iOS iPhone ve iPad İçin Emniyet Genel Müdürlüğü Resmi Uygulaması

İndir3.1 MB
EGM Android
EGM Android Android İçin Emniyet Genel Müdürlüğü Uygulaması

Sosyal Medya İhbarlarıyla, Terör Propagandacısı 235 Kişi Gözaltına Alındı

Editöre Yaz:
Yazar: - 06.07.2017

Türkiye'de Sosyal Medya Paylaşımlarından Haftada 7 Kişi Sorgulanıyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

LG G6+ İlk Resmi Videosunu Yayınladı LG G6+ İlk Resmi Videosunu Yayınladı Güney Kore'nin elektronik üretici LG, yeni telefonu LG G6+ hakkında ilk defa resmi bir video yayınladı. LG serisinin son amiral gemisi G6 telefonuna…
Google, Play Store'a Yeni Güncelleme Getirdi Google, Play Store'a Yeni Güncelleme GetirdiAndroid kullanıcılarının "canı ciğeri" olan Google Play Store güncellendi. Yeni güncellemenin en büyük özelliği bildirim arayüzündeki kolaylaştırmalar… Call of Duty: WW2'nin Zombi Modu 20 Temmuz'da Geliyor Call of Duty: WW2'nin Zombi Modu 20 Temmuz'da GeliyorHer yıl çıkmasıyla geleneksel hale gelen Call of Duty serisi, oyunseverlerin sert eleştirilerine rağmen gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak…
Petya'nın Yaratıcıları Virüsü Kaldırmak İçin 250 Bin Dolar İstiyor! Snapchat'te Artık Hikayelere Bağlantı Eklemek Mümkün

ÇOK OKUNAN HABERLER

SOSYAL MEDYA HABERLERİ