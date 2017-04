Türkiye'nin İlk Spor Odaklı Startup Etkinliği Sportup Başlıyor

Spor alanında yenilikçi proje ve fikirlerin hayat bulacağı Sportup 2017 etkinliği başlıyor. Türkiye’nin ilk spor odaklı startup etkinliği olacak organizasyon, girişimciler, yatırımcılar, spor ve iş dünyasından üst düzey kişiler, sporcular ve bu alana ilgi duyan herkesi bir araya getirecek.

Türkiye’de tüketicilerin en çok ilgilendikleri ve harcama yaptıkları iki alan olan spor ve teknolojiyi birleştiren projelerin kısıtlı olduğunu görüp, iki birbirinden kopuk ekosistemin daha iyi iletişim kurmalarını sağlamayı ve bu alanda yenilikçi fikirlerle projelerin ortaya çıkmasına katkı vermeyi amaçlayan Sportup, ilk buluşmanın temasını “We Start” olarak belirleyerek yola çıkıyor.

Türkiye startup ekosistemine spor odaklı farklı bir bakış açısı getiren Sportup, networking ve eğlenceyi birlikte sunarak spor, teknoloji, girişimcilik alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumları arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor. Üst düzey konuşmacıların yanı sıra Türkiye’de düzenlenecek ilk spor startup yarışmasıyla bu alanda fikirleri olan gençleri yatırımcılarla bir araya getiriyor.

Hayal eden, üretmeyi seven, birbirini destekleyen bir startup kültürü arzulayan herkesin katılım gösterebileceği etkinlik, Kadir Has Üniversitesi bünyesindeki Spor Çalışmaları Merkezi ve INEO Teknoloji Transfer Ofisi ile spor ajansı Sporlab ve startup platformu Stage-co iş birliğinde düzenlenecek. Oracle, Nesine.Com, SporX, Netmarble, BigKazan gibi spor, teknoloji, startup dünyasından pek çok ünlü kişi ve kurumların yer alacağı etkinlik, 30 Mayıs 2017’de Kadir Has Üniversitesi Balat Kampüsü’nde düzenlenecek. Etkinliğe katılmak isteyenler için - erken rezervasyonlar BKM Express ile yüzde 50 indirimli - biletler satışta.

Trakya Üniversitesi Bilişim ve İnovasyon Zirvesi 17 (BİZ 17), 25 - 26 Nisan'da Sizlerle

PHPKonf İstanbul PHP Konferansı 2017 Başlıyor