TurkNet'ten ADSL Abonelerine Hız Artışı Müjdesi!

Türkiye'deki internet kullanıcılarına kotasız internet fırsatı sunmasıyla gündeme gelen TurkNet, -yine- müşterilerini sevindirecek bir haberle karşımızda.

Ülkemizde AKK ve düşük bağlantı hızları internet kullanıcılarının en büyük problemleri arasındaydı. İnternet servis sağlayıcıları BTK tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında konu hakkında düzenleme yapmaya zorlanmış; fakat internet servis sağlayıcıları bu durumu mevcut tariflerine zam yapmak, internet bağlantı hızlarını kısmak için bir fırsat olarak kullanmıştı. TurkNet ise bu ana akımın dışında kalarak kbize hiç de alışık olmadığımız bir şekilde güzel haberler sunmuştu.

Mayıs düzenlemelerinden önce AKK'yi aktif altyapısına dahil olan müşterileri için temelli kaldıran TurkNet bu adımıyla büyük takdir kazanmıştı. Ardından Nisan ayından önce TurkNet'e geçen ve aktif altyapıya dahil olamayan kullanıcılarının kotasını yaz ayları boyunca 150 GB'dan 250 GB'a çıkarmıştı. Şimdi ise aktif altyapı kapsamındaki, 16 Mpbs'ye kadar bağlantı alan ADSL+ kullanıcıları herhangi bir ücret ödemeden kalıcı olarak 24 Mbps hıza geçiş yapıyor.

Aktif altyapımızdaki ADSL+ kullanan TurkNet’liler! 16 Mbps’e kadar olan internet hızınız hiçbir ek ücret ödemeden 24 Mbps’e kadara yükseldi. pic.twitter.com/Mn2jcqUPVz — TurkNet (@TurkNetAdsl) 4 Temmuz 2017

TurkNet'in bu uygulamasının birçok kullanıcıyı sevindireceği ve firmaya daha da çok müşteri kazandıracağı söylenebilir.

TurkNet AKK'yı Artırıyor!

Fiber İnternetten TurkNet'e Geçiş Hikayesi