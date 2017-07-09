Turretz(Android)
Android İçin Uzay Savaşı Oyunu
Gezegeni koruyun.
Turretz, Android telefonunuzda oynarken seneler öncesinin atari oyunlarını hatırlayacağınız süper eğlenceli uzay savaşı oyunu. Uzayın derinliklerinde etrafımızı saran düşmanlara karşı hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Düşmanlarımız bitmemekle birlikte sayıları hızla artıyor.
Hem telefon hem de tablette rahat oynanış sunan uzay oyunu, görselleri, sesleri ve oynanışıyla başında saatler harcadığımız atari oyunları tadını veriyor. Oyunda dört bir yanımızı saran uzay gemilerini indirerek ilerliyoruz. Gittiğimiz yöne göre yörüngelerini değiştiren akıllı düşmanları vurmak çok zor. Çoğu zaman boşlukları kollamak gerekiyor. Bu noktada refleksler öne çıkıyor. Ne kadar hızlı olursanız o kadar uzun süre hayatta kalıyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- 111Percent
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