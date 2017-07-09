?     Geri Bildirim
Turretz
TamindirMobilOyunlarAksiyonTurretz

Turretz

(Android)
Turretz İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Turretz
Turretz
Turretz
Turretz

Android İçin Uzay Savaşı Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Gezegeni koruyun.

Turretz, Android telefonunuzda oynarken seneler öncesinin atari oyunlarını hatırlayacağınız süper eğlenceli uzay savaşı oyunu. Uzayın derinliklerinde etrafımızı saran düşmanlara karşı hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Düşmanlarımız bitmemekle birlikte sayıları hızla artıyor.

Hem telefon hem de tablette rahat oynanış sunan uzay oyunu, görselleri, sesleri ve oynanışıyla başında saatler harcadığımız atari oyunları tadını veriyor. Oyunda dört bir yanımızı saran uzay gemilerini indirerek ilerliyoruz. Gittiğimiz yöne göre yörüngelerini değiştiren akıllı düşmanları vurmak çok zor. Çoğu zaman boşlukları kollamak gerekiyor. Bu noktada refleksler öne çıkıyor. Ne kadar hızlı olursanız o kadar uzun süre hayatta kalıyorsunuz.

Turretz için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
111Percent
Turretz QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
  2. Subway Surfers
    Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
  3. Strike of Kings
    Strike of KingsAndroid için MOBA Oyunu
  4. Happy Can
    Happy CanAndroid için Market Oyunu
  5. Grand Theft Auto: Vice City
    Grand Theft Auto: Vice CityAndroid için GTA Oyunu

Turretz Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster