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Turretz
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Turretz

(iOS)
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70 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Turretz
Turretz
Turretz
Turretz

iPhone ve iPad İçin Retro Uzay Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Etrafınızı sarmış onlarca uzay gemisi...

Turretz, iPhone ve iPad’de oynayabileceğiniz uzay savaşı oyunu. Sadece görselleriyle değil, sesleri ve oynanışıyla da eski atari döneminin oyunlarını hatırlatan yapımda vur – kaç taktiğini uygulamazsanız hayatta kalma şansınız yok.

Arcade stili oynanış sunan uzay oyununda düşmanlar yukarıdan gelmiyor. Dört bir yanınızdan, daha da kötüsü çok hızlı şekilde üzerinize doğru geliyorlar. Ateş yağmurundan kaçmak oldukça güç. Sadece bir uzay gemisinin girebileceği boşlukları kollamanız, oralardan kendinizi sıyırırken bir yandan da ateş etmeniz gerekiyor. Sol üst köşeden kaç uzay gemisi parçaladığınızı, düşman dalga sayısını takip edebiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
111Percent
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