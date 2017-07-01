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Twist
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Twist

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Twist
Twist
Twist
Twist
Twist

Android için Ekip İletişimi Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 4 saat önce

Twist uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden iş, okul veya herhangi bir grupla kolay bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.

Twist uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden iş, okul veya herhangi bir grupla kolay bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.

İş, okul veya herhangi bir toplulukla birlikte çalışıyorsanız, bir konu üzerine tüm takımın konuşmalarını tek bir yerde organize eden Twist uygulamasını mutlaka kullanmalısınız. Gerçek zamanlı sohbetin aksine, konuya göre düzenlenmiş konuşmaları tutan uygulamada böylece iletişim kopukluklarının da önüne geçebilirsiniz. Takım içi iletişim konusunda hizmet veren Slack uygulamasıyla benzerlik gösteren Twist’in bu uygulamaya alternatif olarak kullanılabileceğini düşünüyorum.

Anlık mesaj özelliğiyle birlikte grup konuşmalarının dışında herhangi bir kişiye özel mesaj da gönderebileceğiniz Twist uygulamasını kullanarak sadece sizi ilgilendiren konuşmalardan haberdar olarak işlerinizi daha verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.

Uygulama özellikleri:

  • Ekip konuşmalarını tek bir yerde tutma,
  • Kanallarda tartışmalar düzenleme,
  • İşlerinizi ekiple birlikte yönetebilme,
  • Özel mesaj gönderebilme,
  • Dosya ekleme, önceki konuşmaları arama.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Doist
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