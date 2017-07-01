Twist(Android)
Android için Ekip İletişimi Uygulaması
Twist uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden iş, okul veya herhangi bir grupla kolay bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.
Twist uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden iş, okul veya herhangi bir grupla kolay bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.
İş, okul veya herhangi bir toplulukla birlikte çalışıyorsanız, bir konu üzerine tüm takımın konuşmalarını tek bir yerde organize eden Twist uygulamasını mutlaka kullanmalısınız. Gerçek zamanlı sohbetin aksine, konuya göre düzenlenmiş konuşmaları tutan uygulamada böylece iletişim kopukluklarının da önüne geçebilirsiniz. Takım içi iletişim konusunda hizmet veren Slack uygulamasıyla benzerlik gösteren Twist’in bu uygulamaya alternatif olarak kullanılabileceğini düşünüyorum.
Anlık mesaj özelliğiyle birlikte grup konuşmalarının dışında herhangi bir kişiye özel mesaj da gönderebileceğiniz Twist uygulamasını kullanarak sadece sizi ilgilendiren konuşmalardan haberdar olarak işlerinizi daha verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.
Uygulama özellikleri:
- Ekip konuşmalarını tek bir yerde tutma,
- Kanallarda tartışmalar düzenleme,
- İşlerinizi ekiple birlikte yönetebilme,
- Özel mesaj gönderebilme,
- Dosya ekleme, önceki konuşmaları arama.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.4 ve üzeri
- Üretici:
- Doist
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