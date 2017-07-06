Twitch(iOS)
iPhone ve iPad için Oyun Yayını İzleme Programı
Twitch'in resmi mobil uygulaması ile beğendiğiniz oyun yayınlarını takip edebilir, kendi canlı yayınlarınızı yapabilirsiniz
Twitch, eğer bilgisayarlarınız üzerinde takip ettiğiniz Twitch yayınlarını mobil cihazlarınızda da takip etmek isterseniz faydalanabileceğiniz resmi Twitch mobil uygulaması.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bu uygulama Twitch izleme fırsatı sunmasının yanısıra cep telefonunuz veya tabletiniz üzerinden canlı yayını yapmanıza imkan veriyor. Uygulamayı açarak tek dokunuşa dokunuyor ve Twitch canlı yayın işini gerçekleştirebiliyorsunuz.
Twitch uygulaması içerisinde her zaman izlediğiniz yayınlara kolayca erişebilmektesiniz. Uygulamanın arama bölümünden takip ettiğiniz yayınları bulabilir veya yeni kanallar keşfedebilirsiniz. Ünlü oyun firmalarının yaptığı canlı yayınlar, e-spor karşılaşmaları ve özel programlar da Twitch uygulamasından takip edilebiliyor.
Twitch karanlıkta kullanım için özel koyu mod sunmakta.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
- Üretici:
- Twitch Interactive, Inc.
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