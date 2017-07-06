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Twitch'in Mobil Uygulaması Canlı Yayın Desteğiyle Çıktı!

Twitch'in Mobil Uygulaması Canlı Yayın Desteğiyle Çıktı!

Twitch'teki canlı yayınları ve kayıtları Android veya iOS mobil cihazlarınız üzerinden rahatça takip etmek istiyorsanız size güzel bir haberimiz var, Twitch'in resmi mobil uygulaması Android ve iOS platformları üzerinde yayınlandı.

Kullanıcıların ücretsiz olarak indirip kullanabilecekleri bir uygulama olan Twitch mobil uygulaması içerisinden favori kanallarınızı arayarak bulabilir ve bu yayınları seyredebilirsiniz. Buna ek olarak uygulama cep telefonunuz veya tabletiniz üzerinden Twitch canlı yayını yapmanıza da imkan veriyor. Tek dokunuşla canlı yayınınızı başlatabiliyor ve Twitch takipçilerinizle paylaşabiliyorsunuz.

Twitch'in yer verdiği e-spor karşılaşmaları, ünlü oyun firmalarının gerçekleştirdiği canlı yayınlar ve özel programlar Twitch mobil uygulaması aracılığıyla izlenebiliyor. Eğer bilgisayarınız başında değilseniz Twitch mobil uygulamasıyla nerede olursanız olun dilediğiniz yayını izleyebilirsiniz.

Twitch geliştiricileri uygulamalarının, Twitch'in web sürümünde yer alan bütün harika özelliklere yer verdiğini açıklamakta. Twitch'in mobil sürümü gece kullanımı kolaylaştıracak ve pil tasarrufu sağlayacak koyu moda da yer veriyor. Twitch'in yeni mobil uygulamasını indirmek için bu bağlantıları kullanabilirsiniz:

İndir
Twitch Android
Twitch Android Android için Oyun Yayını Takip Uygulaması

İndir99.4 MB
Twitch iOS
Twitch iOS iPhone ve iPad için Oyun Yayını İzleme Programı

Microsoft'tan Twitch'e Rakip Geldi: Mixer

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 06.07.2017

Twitch'in Mobil Uygulaması Canlı Yayın Desteğiyle Çıktı! İçin Yorum Yaz

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