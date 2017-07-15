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Twitter, Elektronik Müzik Ödülleri'ni Canlı Yayınlayacak

Twitter Elektronic Music Awards

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, bir süre önce başlattığı canlı yayın furyasının son halkasının Elektronik Müzik Festivali olacağını açıkladı.

Elektronik müzik, geçici bir heves ya da dönemlik moda olmadığını çoktan kanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en hızlı genişleyen eğlence janrı olarak gösterilmesinin yanı sıra hayatımızın da neredeyse her alanına girmeyi başardı. Elektronik müzik açısından işler gün be gün daha iyiye gitmeye devam ederken, bunu taçlandıracak bir ödül töreninin gelmesi de kaçınılmazdı. 

Daha önce Fransa'da düzenlenen elektronik müzik ödüllerinin yanına, Los Angeles'ta bu sene ilki düzenlenecek olan ve ismi Electronic Music Awards olarak konulan bir ödül daha eklendi. Elektronik müziklerin Grammy'si olmayı amaçlayan ve bu yolda önemli girişimleri olan ödül törenlerinin sponsorları arasına giren Twitter'dan da bir başka güzel haber geldi. Devasa sosyal medya platformu, bir süre önce başlattığı canlı yayın aktivitesinin içerisine ödül törenlerini de eklediğini belirtti. 21 Eylül tarihinde düzenlenecek olan ve ünlü DJ'lerin sahne alacağı ödül törenleri, Twitter üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. 

İndir11.2 MB
Twitter iOS
Twitter iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Twitter Uygulaması

İndir6.1 MB
Twitter Android
Twitter Android Android İçin Twitter Uygulaması

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Yazar: - 15.07.2017

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