Uber, Rusya Hisselerini Yandex'e Devrediyor

ABD menşeli uluslararası ulaşım şirketi olan Uber, Rusya'daki hisselerini Yandex ile birlikte kurulan Yandex Taxi'ye bırakıyor. Uber şirketi, daha önceden Çin pazarından da çekilme kararı almıştı.

Rusya'da Uber ve Yandex ortaklığıyla kurulan Yandex Taxi'nin hisselerinin yüzde 36'sı Uber'e ait olacak. Yüzde 36'lık kısım için ortalama 225 milyon dolarlık bir yatırım yapan Uber, Rusya'dan isim olarak çekilmesine rağmen, gelir seviyesini düşürmemeyi hedefliyor. Yandex Taxi'nin yüzde 60'lık kısmı ise Yandex şirketine ait olacak. Bu hisseye 100 milyon dolar yatırım yapan Yandex, Rusya'da taksiyle ulaşım ağının öncü şirketi olmayı düşünüyor.

Yandex Taxi’nin yönetim kurulu başkanlığını yapan Tigran Khudaverdyan, henüz yolun başında olduklarını söyledi. Daha çok yatırım yaparak insanların ''Rusya'da Uber hizmeti yok.'' algısına kapılmamasını istediklerini de belirtti. Ayrıca Khudaverdyan, aylık 35 milyon araç sayısıyla komşu ülkelere de yakın zamanda hizmet olacağının altını çizdi. İlk hedeflerinin Rusya, daha sonra ise Kazakistan, Ermenistan, Belarus ve Gürcistan olduğunu açıkladı.

Uber'in, Rusya'da yaptığı ortaklığın ilk olmadığını hatırlatayım. Daha önce de Çin'deki en büyük rakibi Didi Chuxing’e hisselerini devretmişti. Uber, Didi Chuxing isimli şirkette yüzde 17'lik bir payı olmasına rağmen, Çin ulaşım pazarında ortalama 2 milyar dolar zarar ettikleri açıklanmıştı.

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