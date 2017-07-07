Uber Sürücülerine Artık Bahşiş Verebileceksiniz

Taksi servisi uygulaması Uber, yeni ve önemli bir güncelleme alıyor. Uber, yeni güncellemesinde sürücünüze dair puanlama yaparken eğer uyun görüyorsanız ona bahşiş bırakabilmenize izin verecek.

Dünyanın her bölgesinde en iyi hizmeti vermeye çalışan Uber şirketi, yeni güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Gün geçtikçe taksi sayısını arttıran ve buna paralel olarak sorunlarını da azaltmaya çalışan ABD menşeli şirket, bu sefer çok farklı bir güncelleme ile geldi. Artık seyahat yaptığınız sürücüye puan verirken, bahşiş de bırakabileceksiniz.

Uber'in en büyük rakiplerinden Lyft, bahşiş sistemini daha önceden getirmişti. Bu sisteme karşı direnen Uber, pazardaki maddi kaybından ve son günlerde hakkında çıkan olumsuz haberlerden sonra rotasını değiştirdi ve bahşiş güncellemesini getirirek sıkıntıların birinden kurtuldu.

Uzun süredir sürücüler tarafından istenen bahşiş güncellemesine direnen Uber'in asıl amacı, sürücülerinin arasında haksız rekabet yaratmamaktı. Yani Los Angeles'taki bir sürücüyle New York'taki bir sürücü aynı uzunlukta yolu gitse bile, bir müşteri bahşiş bırakıp bir diğeri bırakmazsa, Uber bunun haksızlık olacağını düşünüyordu. Ayrıca, sürücülerine açıklamada bulunan Uber, hiçbir müşteriye zorla bahşiş bırakmasının da istenilmemesi gerektiğini belirtmişti. ''Bahşiş bırakmak tamamen müşterinin kendi düşüncesine kalmıştır.'' diyerek açıklama yapan şirket, bahşiş konusunda yine de tedbirli davranıyor, topu müşteriye atıyor.

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