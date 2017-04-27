Üç Boyutlu Çıktılar Kullanarak İnşaat Yapabilen Robot Geliştirildi

ABD’nin Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) araştırmacılar, üç boyutlu çıktı prensibini esas alarak inşaatta kullanılan malzemeleri enjektörler vasıtasıyla püskürtüp, yapılar inşa edebilen bir robot geliştirdi.

Sonuçlarının “Science Robotics” dergisinde yayımladığı proje kapsamında geliştirilen inşaat robotu, bir paletli araç üzerinde taşınan bir vinç kolu ve kolun ucunda yer alan hassas robotik bir koldan oluşuyor. Söz konusu robot vasıtasıyla, sabit olan geleneksel üç boyutlu baskı sistemlerinin aksine geniş alanlarda büyük boyutlu nesneler ile çalışılabiliyor.

Sistemin deneme amaçlı uygulamasında, açık bir alanda 15 metre çapında ve 3,5 metre yüksekliğinde kubbe şeklinde köpük bir yapı inşa edilirken, beton binaların inşasında kullanılan malzemelerin de 14 saatte üretilebildiği aktarıldı. Yani bu yeni teknolojiyle, geleneksel yöntemlerden çok daha hızlı bir şekilde inşaat tamamlanabiliyor.

İnşaatların kısa sürede tamamlanmasının yanında, bu yeni teknolojinin çok daha düşük maliyetli olduğu da belirtiliyor. Ayrıca kullanıcıların talebine göre de özel malzemelerin kullanıldığı yapılar da inşa edilebiliyor. Yani, bu yeni teknoloji sayesinde geleneksel yöntemlerle yapımı elverişsiz olan binalar yniden tasarlanıp tasarlanıp inşa edilebilir.

Park Alanı Robotu Bir Sürücüden Dayak Yedi!

Rus Robot Askerler, Glock Tabanca Kullanmaya Başladılar