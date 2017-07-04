?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunÜcretsiz Spider Man Sanal Gerçeklik Oyunu Çıktı!

Ücretsiz Spider Man Sanal Gerçeklik Oyunu Çıktı!

Önümüzdeki günlerde Spider-Man: Homecoming filmi gösterime girecek. Sony Pictures, bu film gösterime girmeden önce tanıtımı için Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience adlı özel bir sanal gerçeklik oyunu yayınladı.

HTC Vive ve Oculus Rift sanal gerçeklik sistemlerine özel olarak geliştirilmiş bir Spider Man oyunu olan Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience tamamen ücretsiz olarak indirilebiliyor ve oyunculara en gerçekçi Örümcek Adam deneyimini yaşatmayı planlıyor. Oyunda Örümcek Adam'ın maskesini takarak kahramanımızın yeni kostümünün içine girebiliyoruz ve farklı şekillerde ağ fırlatabiliyoruz.

Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience içine farklı mücadeleler yerleştirilmiş. Bu mücadelelerde ağ fırlatma ve hedef alma yeteneklerimiz test ediliyor. Oyunumuzun baş kötüsü ise Vulture. Şehir üzerinde ağ fırlatarak yolculuk yapabildiğimiz oyunda Vulture ile baş döndürücü bir şekilde karşılaşabilmekteyiz.

Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience, sadece Windows 10 işletim sisteminde çalışabilen bir oyun. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- HTC Vive veya Oculus Rift sanal gerçeklik sistemi

- Windows 10 işletim sistemi

- Intel Core i5 işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GTX 970 ekran kartı

Oyunun tavsiye edilen sistem gereksinimlerinde ise 16 GB RAM önerisi bulunuyor. Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience'i indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

İndir
Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience
Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience Sanal Gerçeklik Destekli Ücretsiz Örümcek Adam Oyunu

Spider-Man: Homecoming, Hayranlarına Muazzam Bir Kostüm Sunacak

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 04.07.2017

Ücretsiz Spider Man Sanal Gerçeklik Oyunu Çıktı! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Uçuşlarda Uygulanan Tablet Yasağı 'Tomografi Cihazı' Sayesinde Kalkacak Uçuşlarda Uygulanan Tablet Yasağı 'Tomografi Cihazı' Sayesinde Kalkacak ABD, Dizüstü Yasağında Geri Adım Atıyor başlıklı haberimizde ABD’nin Türkiye’den kalkan uçaklara elektronik eşya almamasına ilişkin…
Instagram'dan Sahte Takipçiler ile Ünlenenlere Sert Önlemler Instagram'dan Sahte Takipçiler ile Ünlenenlere Sert ÖnlemlerInstagram, fazla takipçisi olan ve bu hesapları kitleleri etkilemenin yeni bir yolu olarak sunanları sonunda fark etti. Şirket, spam mesajlar ve diğer… Bitcoin Daha Fazla Değer Kazanmayabilir Bitcoin Daha Fazla Değer KazanmayabilirUzun süredir Bitcoin'deki artış için "balon" tabiri kullanılsa da geçen seneden bu yana yüzde 290 artış sağlayan Bitcoin'e yatırım yapanlar,…
Uzmanlar Yine Uyarıyor, Aşırı İnternet ve Sosyal Medya Akıl Sağlığına Zararlı ABD, Dizüstü Yasağında Geri Adım Atıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ