Ücretsiz Spider Man Sanal Gerçeklik Oyunu Çıktı!

Önümüzdeki günlerde Spider-Man: Homecoming filmi gösterime girecek. Sony Pictures, bu film gösterime girmeden önce tanıtımı için Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience adlı özel bir sanal gerçeklik oyunu yayınladı.

HTC Vive ve Oculus Rift sanal gerçeklik sistemlerine özel olarak geliştirilmiş bir Spider Man oyunu olan Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience tamamen ücretsiz olarak indirilebiliyor ve oyunculara en gerçekçi Örümcek Adam deneyimini yaşatmayı planlıyor. Oyunda Örümcek Adam'ın maskesini takarak kahramanımızın yeni kostümünün içine girebiliyoruz ve farklı şekillerde ağ fırlatabiliyoruz.

Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience içine farklı mücadeleler yerleştirilmiş. Bu mücadelelerde ağ fırlatma ve hedef alma yeteneklerimiz test ediliyor. Oyunumuzun baş kötüsü ise Vulture. Şehir üzerinde ağ fırlatarak yolculuk yapabildiğimiz oyunda Vulture ile baş döndürücü bir şekilde karşılaşabilmekteyiz.

Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience, sadece Windows 10 işletim sisteminde çalışabilen bir oyun. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- HTC Vive veya Oculus Rift sanal gerçeklik sistemi

- Windows 10 işletim sistemi

- Intel Core i5 işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GTX 970 ekran kartı

Oyunun tavsiye edilen sistem gereksinimlerinde ise 16 GB RAM önerisi bulunuyor. Spider-Man: Homecoming - Virtual Reality Experience'i indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Spider-Man: Homecoming, Hayranlarına Muazzam Bir Kostüm Sunacak