Ücretsiz Wi-Fi Noktalarına Bağlanmadan Önce Bir Kez Daha Düşünün

Günlük hayatımızda en ihtiyaç duyduğunuz şey nedir diye sorduğumuzda, sanırım cevabınız ücretsiz Wi-Fi olacaktır. Gittiğimiz yerlerde sorduğumuz ilk şey olan Wi-Fi şifresine bağlanmadan önce karşımıza çıkan her şeyi koşulsuz bir şekilde kabul ediyoruz. Ancak, ücretsiz Wi-Fi sağlayıcı şartlarını ve koşullarını okumadan kabul etmek, bazı sorunlarla karşı karşıya kalmamıza neden olabilir.

Wi-Fi sağlayıcılarının şartlarını okumadan onaylayan tam 22.000 kişi, farkında olmadan 1.000 saatlik toplum hizmeti programına dahil oldu. Halka açık Wi-Fi sağlayıcısı Purple, kullanıcıların bu konudaki farkındalığını arttırmak için bir çalışma başlattı. Purple’ın şartlarını farkında olmadan kabul eden insanların 1.000 saatlik toplum hizmeti gerçekleştirmesi gerekebilir. Purple’ın koşullarından bazıları; parklardan hayvan atıklarını temizlemek, kanalizasyon blokajlarında oluşan atıkları toplamak, festivallerde ve konserlerde görev alarak, alanı temizlemek olarak öne çıkıyorlar. Ancak şaşırtıcı olan durum, iki haftalık bu şakayı yalnızca bir kişi fark edebilmiş olması.

Purple, Genel Veri Koruma Yönetmeliği uyumlu ilk ücretsiz Wi-Fi sağlayıcısı. Şirket ayrıca İngiliz hükümetinin Mayıs 2018’de yürürlüğe giren, kullanıcıların kişisel ve davranışsal verilerinin gizliliğini koruyan yasaya da uyuyor. Purple’ın CEO’su Gavin Wheeldon, Wi-Fi kullanıcılarının bir ağa bağlanmak için kayıt olacaklarında, önce şartları okumaları konusunda insanları uyarıyor. Wheeldon, “Karşımıza çıkan metni detaylı olarak okumalıyız. Bizden ne istiyorlar ve verilerimizi paylaşmaya izinleri var mı? Bunlar dikkat etmemiz gereken en önemli noktalar” diyerek kullanıcıları güvenlikleri konusunda iki kez düşünmeye davet ediyor.

Facebook ile Ücretsiz (Bedava) WiFi Noktaları Bulma, Bağlanma

Evdeki Wi-Fi'ın Güvenliğini Garanti Altına Alacak 5 Yöntem