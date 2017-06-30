Ukrayna Petya Saldırısını Durdurduğunu Açıkladı

Son günlerin tartışmasız en çok konuşulan unsuru olan Petya fidye yazılımı, uluslararası çapta bir krize neden olmuştu. Bulaştığı bilgisayarlarda kullanıcıların dosyalarını şifreleyerek erişim için fidye isteyen yazılım, deyim yerindeyse dünyayı ayağa kaldırdı. Ukrayna hükümeti ise siber saldırının durdurulduğunu açıkladı.

İlk olarak Ukrayna'da ortaya çıkan ve WannaCry virüsünden biraz daha yavaş yayılan Petya, kişisel ve kurumsal bilgisayarlara sızarak adeta dehşet saçıyor. Windows cihazları etkileyen bu fidye yazılımı, aynı zamanda pek çok ülkeyi zor durumda bırakıyor. Microsoft bu konuda geçici çözüm önerileri sunmasına rağmen, ülkeler kendilerini savunmak durumunda kalıyorlar.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) yaptığı habere göre, Ukrayna Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, siber güvenlik uzmanlarının saldırıyı kontrol altına aldıkları belirtildi. Diğer yandan ülkenin stratejik noktalarına bulaşan yazılım temizlenerek verilerin yenilenmesi ile uğraşıldığı bilgisi de geçildi.

Rusya, Polonya, İtalya, İngiltere, Litvanya, Almanya, Fransa ve ABD'de de görülen Petya fidye yazılımı ile mücadele sürüyor. Umarız en kısa zamanda bu lanetten de kurtuluruz.

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