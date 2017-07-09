?     Geri Bildirim
Ultimate Tennis Revolution
TamindirMobilOyunlarSporUltimate Tennis Revolution

Ultimate Tennis Revolution

(Android)
Ultimate Tennis Revolution İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Ultimate Tennis Revolution
Ultimate Tennis Revolution
Ultimate Tennis Revolution
Ultimate Tennis Revolution
Ultimate Tennis Revolution

Android İçin Tenis Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Mobilde en çok oynanan tenis oyunu yenilenen grafikleriyle karşımızda.

Ultimate Tennis Revolution, mobil platformda en iyi grafik ve fizik motoruna sahip tenis oyunu. Oyuncuların hareketlerinden tenis kortlarının modellemesine her şey on numara. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz.

Android telefonunuzda gerçek kişilere karşı oynayabileceğiniz kaliteli bir tenis oyunu arıyorsanız Ultimate Tennis Revolution’ı öneririm. Mobilde 10 milyondan fazla kez indirilen tenis oyununun yeni sürümünde sadece grafiklere dokunulmamış; oyuncuların animasyonları da elden geçirilmiş. Motion Capture teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş ki bunu daha menüde oyunculara göz atarken anlıyorsunuz.

Seriyle ilk kez tanışanlar için kısa süreli bir antrenman bölümünün ardından turnuvalara sokan oyunda rakipleriniz yapay zeka değil; sizin kadar iyi oynayan gerçek kişilerden oluşuyor. Bu açıdan eğitim bölümünü kesinlikle atlamamanızı tavsiye ederim. Kendinizi hazır hissettiğinizde maçlara çıkın. PvP Arena modunda mücadele etmek gerçekten zor. Unutmadan, oyunda seçebildiğiniz birçok tenis oyuncusu var ancak turnuvalarda başarı elde etmeniz durumunda oyuna katılıyorlar. Her tenis oyuncusunun kendine özel atış şekli, oynanış stili var.

Ultimate Tennis Revolution için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3.3 ve üzeri
Üretici:
9M Interactive
Ultimate Tennis Revolution QR Kodu Okutarak İndir

Spor Popülerleri

  1. Dream League Soccer
    Dream League SoccerAndroid İçin Futbol Oyunu
  2. FIFA 15 Ultimate Team
    FIFA 15 Ultimate TeamAndroid için Futbol Oyunu
  3. First Touch Soccer 2015
    First Touch Soccer 2015Android için Futbol Oyunu
  4. Dream League Soccer 2017
    Dream League Soccer 2017Android İçin Ücretsiz Futbol Oyunu
  5. PES 2017
    PES 2017Android İçin Futbol Oyunu

Ultimate Tennis Revolution Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster