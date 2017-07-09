Mobilde en çok oynanan tenis oyunu yenilenen grafikleriyle karşımızda.

Ultimate Tennis Revolution, mobil platformda en iyi grafik ve fizik motoruna sahip tenis oyunu. Oyuncuların hareketlerinden tenis kortlarının modellemesine her şey on numara. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz.

Android telefonunuzda gerçek kişilere karşı oynayabileceğiniz kaliteli bir tenis oyunu arıyorsanız Ultimate Tennis Revolution’ı öneririm. Mobilde 10 milyondan fazla kez indirilen tenis oyununun yeni sürümünde sadece grafiklere dokunulmamış; oyuncuların animasyonları da elden geçirilmiş. Motion Capture teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş ki bunu daha menüde oyunculara göz atarken anlıyorsunuz.

Seriyle ilk kez tanışanlar için kısa süreli bir antrenman bölümünün ardından turnuvalara sokan oyunda rakipleriniz yapay zeka değil; sizin kadar iyi oynayan gerçek kişilerden oluşuyor. Bu açıdan eğitim bölümünü kesinlikle atlamamanızı tavsiye ederim. Kendinizi hazır hissettiğinizde maçlara çıkın. PvP Arena modunda mücadele etmek gerçekten zor. Unutmadan, oyunda seçebildiğiniz birçok tenis oyuncusu var ancak turnuvalarda başarı elde etmeniz durumunda oyuna katılıyorlar. Her tenis oyuncusunun kendine özel atış şekli, oynanış stili var.