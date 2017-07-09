10 milyondan fazla indirilen tenis oyunu yenilendi.

Ultimate Tennis Revolution, iPhone ve iPad’de oynadığım en iyi tenis oyunu. Motion Capture teknolojisi kullanılarak geliştirildiğinden tenis oyuncularının hareketleri oldukça gerçekçi. Grafik kalitesi olarak ta diğer tenis oyunlarının çok ötesinde.

Hem telefon hem de tablette keyifli oynanış tenis oyununun iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılması şaşırtıcı. Özel teknikler kullanılarak geliştirildiğinden diğer tenis oyunlarıyla kıyaslanmayacak seviyede. Zaten 10 milyon indirmeye ulaşmasıyla bunu gösteriyor. Oyuna geçecek olursam; PvP Arena modunda gerçek kişilere karşı mücadele ediyorsunuz. Turnuvalar elbette ödüllü. Maç kaybetme lüksünüz yok; tüm maçları almalısınız.

Oyuna ilk başladığınızda öncelikle eğitim aşamasından geçiyorsunuz. Oyuncunuzu nasıl kontrol edeceğinizi, nasıl servis atacağınızı, atışları nasıl karşılayacağınızı öğrendiğiniz antrenman bölümü geçerseniz turnuvalara katılmaya hak kazanıyorsunuz. Bu noktada karakter seçim ekranında oyuncuların özelliklerine dikkat etmeniz gerektiğini söylemek istiyorum. Çünkü her oyuncunun farklı bir stili var.