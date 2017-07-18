PDF dosyalarınızı onlarca farklı formata tek tıkla dönüştürün.

UniPDF, masaüstünde kullanılabilen bir PDF dönüştürme programıdır.

UniPDF Converter, PDF dosyalarından Word belgelerine (doc / rtf), görüntülere (jpg / png / bmp / tif / gif / pcx / tga), HTML veya düz metin dosyalarına (txt), toplu halde dönüştürme yapabilen ve oldukça küçük dosya boyutuyla dikkat çeken bir programdır. Dönüştürme işlemi sırasında tüm belgedeki metinleri, düzenleri, görüntüleri ve biçimlendirmeyi özgün olarak koruyarak, sorunsuz dönüştürme işlemleri de yapabilir.

UniPDF Özellikleri: