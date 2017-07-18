UniPDF1.2
PDF Dönüştürme Programı
PDF dosyalarınızı onlarca farklı formata tek tıkla dönüştürün.
UniPDF, masaüstünde kullanılabilen bir PDF dönüştürme programıdır.
UniPDF Converter, PDF dosyalarından Word belgelerine (doc / rtf), görüntülere (jpg / png / bmp / tif / gif / pcx / tga), HTML veya düz metin dosyalarına (txt), toplu halde dönüştürme yapabilen ve oldukça küçük dosya boyutuyla dikkat çeken bir programdır. Dönüştürme işlemi sırasında tüm belgedeki metinleri, düzenleri, görüntüleri ve biçimlendirmeyi özgün olarak koruyarak, sorunsuz dönüştürme işlemleri de yapabilir.
UniPDF Özellikleri:
- PDF'den Word'e (.rtf.doc) dönüştürme desteği.
- PDF'i resme (.jpg /.png/ .bmp / .tif / .gif / .pcx / .tga) dönüştürme desteği.
- PDF'i metne (.txt) dönüştürme desteği.
- PDF'den HTML'ye (.html) dönüştürme desteği.
- Toplu PDF dönüştürme.
- Sayfa aralığı dönüştürme desteği (Word ve Resim için).
- Görüntü çözünürlüğü dönüştürme desteği. Çok dilli destek.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10
- Üretici:
- UniPDF
Okuyucular Popülerleri
- Adobe ReaderPDF Okuyucu ve Görüntüleyici
- XLS ReaderExcel Dosyası Açma Programı
- Infix PDF EditorPDF Düzenleme Programı
- Foxit PDF EditorPDF Editörü
- doPDFÜcretsiz PDF Dönüştürücü
- Google Chrome indirPopüler Tarayıcı
- Assetto CorsaAraba Oyunu
- BitdefenderÜcretsiz Antivirüs
- PES 2018Futbol Oyunu
- Hotspot ShieldVPN Programı