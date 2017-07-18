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UniPDF
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UniPDF

1.2
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4.97 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
UniPDF
UniPDF
UniPDF
UniPDF

PDF Dönüştürme Programı

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 1 saat önce

PDF dosyalarınızı onlarca farklı formata tek tıkla dönüştürün.

UniPDF, masaüstünde kullanılabilen bir PDF dönüştürme programıdır.

UniPDF Converter, PDF dosyalarından Word belgelerine (doc / rtf), görüntülere (jpg / png / bmp / tif / gif / pcx / tga), HTML veya düz metin dosyalarına (txt), toplu halde dönüştürme yapabilen ve oldukça küçük dosya boyutuyla dikkat çeken bir programdır. Dönüştürme işlemi sırasında tüm belgedeki metinleri, düzenleri, görüntüleri ve biçimlendirmeyi özgün olarak koruyarak, sorunsuz dönüştürme işlemleri de yapabilir.

UniPDF Özellikleri:

  • PDF'den Word'e (.rtf.doc) dönüştürme desteği.
  • PDF'i resme (.jpg /.png/ .bmp / .tif / .gif / .pcx / .tga) dönüştürme desteği.
  • PDF'i metne (.txt) dönüştürme desteği.
  • PDF'den HTML'ye (.html) dönüştürme desteği.
  • Toplu PDF dönüştürme.
  • Sayfa aralığı dönüştürme desteği (Word ve Resim için).
  • Görüntü çözünürlüğü dönüştürme desteği. Çok dilli destek.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10
Üretici:
UniPDF

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