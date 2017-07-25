UniverList(Android)
Android İçin Üniversite ve Tercih Rehberi Uygulaması
Yurt içi ve yurt dışındaki tüm üniversiteler hakkında detaylı bilgiye ulaşın.
UniverList, Türkiye'deki ve yurt dışındaki tüm üniversiteleri sosyal olanakları, tesisleri, akademik başarıları, çalışma alanları, uluslararası ölçütlerine göre filtreleyebilen, dünyanın en büyük üniversite veritabanı. Üniversite tercihinde bulunmadan uygulamanın içeriğine göz atmanızı tavsiye ederim.
Üniversite tercihinde bulunacak öğrencilere büyük yardımı olacağını düşündüğüm eşsiz bir Android uygulaması UniverList. Üniversite sınavını kazanmak kadar zor bir aşama olan tercih noktasında karar vermenizi kolaylaştıracağını düşündüğüm uygulamada dilediğiniz bir şehirdeki üniversitelerin tümü hakkında detaylı bilgi edinebiliyorsunuz. Üniversiteleri genel olarak, şehre göre ve bölüme göre ayırabiliyorsunuz.
Kampüs konumu, sunulan sosyal olanaklar ve tesisler (yemekhane, sağlık merkezi, kafeterya, kütüphane, otopark, güvenlik, spor salonu, sinema salonu ve daha aklınıza gelmeyecek her şey var) öğrenim dili, burs olanağına kadar filtreleme yaparak yaşam tarzına en uygun üniversiteyi bulabiliyorsunuz. Üniversiteleri şehre göre bulma şansına da sahipsiniz uygulamayla. Örneğin; İzmir’deki tüm üniversitelerin sayısını, bölümleri, kaç öğrenci okuduğunu, yıllık ücretlerini, adreslerini tek dokunuşla öğrenebiliyorsunuz. Şehre göre değil de okumak istediğiniz bölüme göre seçim yapmak isterseniz UniverList bu noktada da yardımcı oluyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- UniverList
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